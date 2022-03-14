惠州規模4.1淺層地震！　香港狂搖市民睡夢中驚醒

▲惠州凌晨發生地震，香港市民有感。（示意圖／CFP）

文／香港01

香港各區都有市民表示於今日（14日）凌晨約2時30分感到地震，紛紛在社交媒體上查問和分享感受，有人聲稱從睡夢中驚醒，目睹家具震動，幸沒有人傷亡。

天文台表示，中國東南部近岸當時發生一次4.1級地震，震央離香港約92公里。中國地震台網表示地震在廣東省惠州市海域發生，震源深度僅25公里，屬淺層地震，相信是香港市民能明顯感到震動的原因。

震央離港92公里 震源深度僅25公里

地震發生後，天文台先於2時40分表示接獲市民報告表示感到地震，要進行分析，3時16分確認中國東南部近岸在上午2時29分發生一次4.1級地震，震中位於北緯22.51度，東經115.04度附近，即香港之東北偏東約92公里。

天文台接獲超過8,000名市民報告，表示感到輕微震動，震動維持數秒。初步分析顯示，本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第IV( 四 )度，即懸掛的物件擺動，門、窗、碗碟發出響聲。

中國地震台網則在地震後數分鐘顯示，廣東省惠州市惠東縣海域2時28分發生4.1級地震，震央於北緯22.51度，東經115.04度，震源深度25公里。

有網民稱感到害怕 質疑應善用緊急警示系統

綜合網民描述，這次地震持續5至6秒，港九新界都能感受到，且震感明顯。九龍區有市民表示當時從睡夢中驚醒，聽到巨響，懷疑有喉管受損。有網民表示目睹家中家具震動，「以為是幻覺」。有人表示是第一次感受到地震，直言感到害怕。

網民除了訴說地震感受，矛頭亦指向上周三（9日）嚇市民一跳的緊急警示系統。不少人認為這次地震比當日呼籲市民非必要切勿前往伊利沙伯醫院的消息危急，應好好利用這個花費1.5億元建立的系統通知市民。

有記錄以來第85次有感地震 逾8,000人報告歷來最多

根據天文台記錄，這次是天文台於1979年設立了短週期地震監測網以來，第85次有感地震，第16次烈度達麥加利地震IV級。

天文台表示接獲超過8,000名市民感到地震的報告，是有記錄以來最多，難怪全港各區都有網民表示感受到震動。報告市民數目第二多的一次地震發生在2013年2月22日，強度為4.8級，烈度為III級，震央於廣東河源，有逾5,000人報告。