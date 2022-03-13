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北約防空系統失靈？無人機「飛過3國領空」沒感覺　墜克國砸40輛車

▲▼蘇聯時期製無人機Tu-141於10日墜毀在克羅埃西亞首都薩格勒布的郊區，撞出巨坑。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘇聯時期製無人機Tu-141於10日墜毀在克羅埃西亞首都薩格勒布的郊區，撞出巨坑。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

在俄羅斯揮兵入侵烏克蘭之際，周遭歐洲各國無不繃緊神經，準備提高軍事預算、擴展軍備，深怕自己成為俄軍下一個侵略的對象。不過，一架蘇聯時期製造的無人偵察機圖波列夫-141（Tu-141）卻於10日墜毀在克羅埃西亞首都薩格勒布（Zagreb），不僅砸毀數十輛車、更是硬生生撞出巨坑，途中還經過羅馬尼亞、匈牙利。

根據《美聯社》、《半島電視台》報導，目前烏克蘭尚未成功申請加入北約組織（NATO），而專家表示，儘管目前仍在使用該無人偵察機的國家只剩烏克蘭，但烏克蘭駐克羅埃西亞大使館對此卻拒絕評論，而烏克蘭、俄羅斯皆否認曾派出該架無人機。

圖波列夫-141機翼長度約4公尺、重量約為6噸，於當地時間10日晚間墜毀在薩格勒布一處空地，停放在該處的40輛車慘被砸毀，附近還有一間學生宿舍，不過幸好目前未傳出任何人員傷亡。

▲▼無人機撞出巨坑、砸毀40輛車。（圖／路透社）

▲無人機撞出巨坑、砸毀40輛車。（圖／路透社）

經過調查發現，該架無人機從烏克蘭飛來，沿途行經羅馬尼亞、匈牙利，其中在羅馬尼亞僅停留3分鐘，導致該國防空系統難以攔截，而在匈牙利則是停留足足40分鐘，之後再進入克羅埃西亞6至7分鐘後墜毀，而在整段飛行過程中，竟然「完全未曾遭防空系統攔截」。

儘管北約聲稱，其防空系統有追蹤到該物體與其飛行路徑；但克羅埃西亞總理普蘭科維奇（Andrej Plenkovic）卻於12日表示，該國根本完全沒接到通知，且是在向北約回報有不明飛行物體後，北約才開始有所反應，「這是既明確又簡單的威脅，歐盟與北約都應該要有反應。」

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）甚至比普蘭科維奇還要晚知道自己領空遭無人偵察機入侵，因此匈牙利才會「一點反應也沒有」。

普蘭科維奇指出，眼下只能將無人機殘骸從巨坑裡拉出，才能調查是誰讓無人機升空、並飛越北約成員國。

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