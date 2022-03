不斷更新／烏克蘭馬力波數十棟住宅失火　俄軍砲轟平民釀7死

記者林彥臣、張靖榕、羅翊宬/綜合報導

俄烏戰爭開打進入第18天,烏克蘭南部大城馬力波(Mariupol)數十棟高層住宅因俄軍砲擊而嚴重毀損,而在民眾從基輔東北郊一處被允許的綠色人道走廊撤離時,卻慘遭俄軍朝老弱婦孺攻擊,導致至少7人死亡。烏克蘭總統澤倫斯基認為,他沒有看到北約(NATO)拿出勇氣幫助烏克蘭。

new satellite imagery from @Maxar of Mariupol (taken 12 Mar): Image 1: artillery craters in fields and damaged buildings, Zhovteneyvi district; Image 2: fires in Primorsky district; Images 3-4: before/after views of apartment buildings and damage , Zhovteneyvi district. pic.twitter.com/whqElsVihp