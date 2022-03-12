雲林良品上架寶雅　零食、禮盒從油品到飲品80據點專區上架

▲雲林縣政府為推廣雲林良品品牌持續與各大通路合作上架，此次與知名連鎖生活百貨店寶雅POYA合作。（圖／雲林縣政府提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為推廣雲林良品品牌持續與各大通路合作上架，此次與知名連鎖生活百貨店寶雅POYA合作，從雲林良品中挑選許多適合女性購買市場之精品，在寶雅旗下挑選80個據點設置專區上架，配合500萬份電子型錄、電商全面鋪貨，全國各分店會員型錄正全力放送中。

雲林縣長張麗善說，雲林良品為嚴謹的審核機制並整合縣內農特產品所推出的在地品牌，其高品質農特產品絕對有保證，且囊括各式各樣農業產業延伸商品，讓消費者能買得開心用得安心。而本次為了與女性市場為主的寶雅POYA合作，從中再挑選品質與質感兼具的精品，讓各位女性大眾們出外採購不僅是購買的需求，也能成為逛街的樂趣。

▲為了與女性市場為主的寶雅POYA合作，雲林良品挑選出品質與質感兼具的精品上架。（圖／雲林縣政府提供）

農業處長吳芳銘表示，上架商品考量時下養身健康風氣盛行，有黑米茶、紅藜香鬆等營養又好吃的商品，另外像是台式烤海苔、纖米條、纖米粒、糙厚米餅、三機有機大燕麥片禮盒、三機紫芋甘藷營養棒、台灣小麥塊等等不僅養生又低熱量，嘴饞時也不容易造成體重的負擔。

吳芳銘說，若想享受愜意的下午茶時光，也可選擇挺安心禮盒有紅藜黑美人、紅藜俏佳人養生茶及搭配茶點的蛋捲，那當然也少不了廚房的好夥伴，低溫鮮榨苦茶油、五虎醬禮盒有各式醬油商品、健康營養的黑豆麵，或者黑豆吉祥禮盒一次滿足醬油及黑豆麵條的需求，不管吃的休閒食品或是油品、醬油到飲品應有盡有。

▲雲林良品在全台80處寶雅門市上架據點。（圖／雲林縣政府提供）

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