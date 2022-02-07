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雲林全民運動年！大年初六開工　縣府員工開打躲避球

▲今日大年初六開工首日，雲林縣長張麗善一早率縣府各局處長舉行新春團拜，並推動「2022雲林全民健康運動年」計畫，在上午舉辦縣府主管躲避球大賽，期由縣府領頭提升運動風氣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日大年初六開工首日，雲林縣長張麗善一早率縣府各局處長舉行新春團拜，並推動「2022雲林全民健康運動年」計畫，在上午舉辦縣府主管躲避球大賽，期由縣府領頭提升運動風氣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今(7)日大年初六是農曆年後開工首日，雲林縣長張麗善一早率副縣長謝淑亞、秘書長曾元煌、工策會總幹事張耀文及縣府各局處長舉行新春團拜，另為提升民眾健康意識，推動「2022雲林全民健康運動年」計畫，在新春開工首日特別舉辦縣府主管「虎虎生風鬥球趣」躲避球大賽，期由縣府領頭提升運動風氣。

雲林縣長張麗善勉勵縣府團隊，並表示，雲林縣雖然資源不足、各方面難以比照六都，但縣府須持續以積極的態度、前瞻的視野、優質的服務，積極打造幸福雲林，讓所有雲林人感到驕傲。張麗善說，今天是農曆年後開工首日，縣府團隊在縣立體育館透過新春團拜及躲避球賽，展現各局處分工合作、團結一致的精神，在新的一年繼續為鄉親創造更多好的政策，嘉惠鄉親。

張麗善指出，2022年是雲林全民健康運動年，透過運動可以健身，讓大家身心靈更健康，未來縣府會將運動風氣傳遞到各鄉鎮市的角落，希望鄉親也能自動自發多運動；縣府社會、衛生、計畫、教育等局處也會積極宣導各項有關運動的業務及政策，希望鄉親能配合與響應，讓大家在有品質及運動風氣的環境之下，延年益壽、健康平安。

張麗善表示，而為提升民眾健康促進意識，養成規律運動習慣，以強健體魄，提升免疫力，縣府特別推動「2022雲林全民健康運動年」計畫，並已率先由縣府各單位及本縣各學校熱愛運動的人員成立推廣志工群。張麗善進一步說明，受到新冠肺炎疫情的影響，民眾很多生活型態及政策均隨著改變，縣府積極用心地投入防疫工作，運用各項防疫措施，為鄉親把關，鄉親透過規律運動，提升免疫力，才是保持健康體魄對抗新冠肺炎的根本之道。

張麗善說，雲林縣政府新春開工首日，領頭提升運動風氣，舉辦躲避球競賽，後續將規劃建置縣民健康管理、社群互動、運動資訊等平台及辦理各項推廣活動及鼓勵措施，讓雲林動起來，期盼全體縣民共同參與，「自發」自主建立規律運動習慣、「樂活」將運動融入日常生活及「愛運動」因興趣而愛上運動，未來更加幸福健康。

▲今日大年初六開工首日，雲林縣長張麗善一早率縣府各局處長舉行新春團拜，並推動「2022雲林全民健康運動年」計畫，在上午舉辦縣府主管躲避球大賽，期由縣府領頭提升運動風氣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日大年初六開工首日，雲林縣長張麗善一早率縣府各局處長舉行新春團拜，並推動「2022雲林全民健康運動年」計畫，在上午舉辦縣府主管躲避球大賽，期由縣府領頭提升運動風氣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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開工初六躲避球雲林縣政府運動年2022

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