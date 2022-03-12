看蘇貞昌、蔣萬安交火感到「語塞」　黃珊珊：沒電如何反攻大陸？

▲黃珊珊批蔣萬安、蘇貞昌藍綠惡鬥無助電力問題。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨立委蔣萬安昨（11日）質詢時，為全台大停電議題，與行政院長蘇貞昌交火，蘇貞昌更諷刺蔣萬安「你祖父也說要反攻大陸」至今未實現。對此，台北市副市長黃珊珊12日批評，兩人一者詭辯、一者身為律師卻無法回擊詭辯「我看了也是語塞」。她舉出台電多年來，無理限電的例子，批評「這就是藍綠惡鬥的後果」。

黃珊珊透過臉書表示，國會裡蘇貞昌與蔣萬安的對談，相信大家看完都啼笑皆非。蘇貞昌被質詢電力問題，不做詳細說明，卻以「反攻大陸」來轉移話題；「另一方跟我同樣是律師同行，卻連碰到這種程度的詭辯都語塞，我看了也是語塞」。​

黃珊珊指出，限電、停電與缺電，不管要用哪個名詞，「說白了就是電到底夠不夠用？」，把這1、2年來核發建照卻被限電的案件數公佈，其實就一目瞭然。事實就是，包含捷運局、東區門戶計畫子計畫在內的22間公司建案，全部都被限電。​

黃珊珊強調，除了生技園區缺電，包含台北花卉產銷公司與大巨蛋都有增設用電需求，但台電都說「無法核供」。她質疑「請問為什麼？誰要負責？不要跟我說又是柯文哲負責」。​

黃珊珊整理台電的說法，因為「松湖變電所」延宕23年未完成，電無法從汐止送進港湖，要求市政府多多給予支持。她表示，23年來市府也曾提供好幾處替代地點，台電卻有各種理由來回絕，70場說明會，卻忽視居民對「土地變更程序正義」的質疑，到今日還無法給出說法。​

黃珊珊強調，「這事發生在2013年我還在當市議員時，到了2022年，台電依舊故技重施」。台電需要說服的是內湖及松山的居民，不是台北市政府。​「各位市民們，這就是藍綠惡鬥的後果」。