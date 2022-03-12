　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

看蘇貞昌、蔣萬安交火感到「語塞」　黃珊珊：沒電如何反攻大陸？

▲▼黃珊珊批蔣萬安、蘇貞昌藍綠惡鬥無助電力問題。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

▲黃珊珊批蔣萬安、蘇貞昌藍綠惡鬥無助電力問題。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨立委蔣萬安昨（11日）質詢時，為全台大停電議題，與行政院長蘇貞昌交火，蘇貞昌更諷刺蔣萬安「你祖父也說要反攻大陸」至今未實現。對此，台北市副市長黃珊珊12日批評，兩人一者詭辯、一者身為律師卻無法回擊詭辯「我看了也是語塞」。她舉出台電多年來，無理限電的例子，批評「這就是藍綠惡鬥的後果」。

黃珊珊透過臉書表示，國會裡蘇貞昌與蔣萬安的對談，相信大家看完都啼笑皆非。蘇貞昌被質詢電力問題，不做詳細說明，卻以「反攻大陸」來轉移話題；「另一方跟我同樣是律師同行，卻連碰到這種程度的詭辯都語塞，我看了也是語塞」。​

黃珊珊指出，限電、停電與缺電，不管要用哪個名詞，「說白了就是電到底夠不夠用？」，把這1、2年來核發建照卻被限電的案件數公佈，其實就一目瞭然。事實就是，包含捷運局、東區門戶計畫子計畫在內的22間公司建案，全部都被限電。​

黃珊珊強調，除了生技園區缺電，包含台北花卉產銷公司與大巨蛋都有增設用電需求，但台電都說「無法核供」。她質疑「請問為什麼？誰要負責？不要跟我說又是柯文哲負責」。​

黃珊珊整理台電的說法，因為「松湖變電所」延宕23年未完成，電無法從汐止送進港湖，要求市政府多多給予支持。她表示，23年來市府也曾提供好幾處替代地點，台電卻有各種理由來回絕，70場說明會，卻忽視居民對「土地變更程序正義」的質疑，到今日還無法給出說法。​

黃珊珊強調，「這事發生在2013年我還在當市議員時，到了2022年，台電依舊故技重施」。台電需要說服的是內湖及松山的居民，不是台北市政府。​「各位市民們，這就是藍綠惡鬥的後果」。

►「涼感絲」男性內褲，還沒穿過快點試試！

ET快訊
快訊／中一中師生互嗆！　校方回應了
衛生紙丟馬桶易塞住「日本人問號」　他轟台人迷思
「還在牽亡魂！」中一中師大暴走　3分鐘互嗆對話曝光
快訊／拜登簽了！　禁行政部門不正確標示台灣領土
俄怒批「烏受傷孕婦」全是演的　正妹女模IG曝光
女神農賣境外茶混充台灣茶販售！　她含淚道歉
鳳梨「砲友數量」超驚人！　全不戴套：先懷孕先娶誰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇揆拒承諾不停電扯「反攻大陸」　侯友宜：讓人民覺得政府無能

看蘇貞昌、蔣萬安交火感到「語塞」　黃珊珊：沒電如何反攻大陸？

延攬侯友宜大將入團隊「組反朱聯盟？」　蔣萬安：現在團結最重要

美禁地圖「不正確標示」台灣國土　游錫堃：5法6保證深化台美關係

蘇貞昌下週打第三劑選高端　籲國人快打疫苗「要享受也要有責任」

蘇貞昌再槓蔣萬安「街頭小混混」　批蔣家精神錯亂談民主

史上最硬教召「中部第一梯」動員了！召員報到坦言：心情不太好

台菲互認疫苗證明　外交部：持台灣疫苗卡入境免隔離

宜縣府發布人事異動！涉貪代理處長、科長「調任秘書」

快訊／外交部再放寬烏克蘭人依親　申請「停留特別入境許可」

網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

太累？海鰻突開大嘴「打呵欠」　慵懶模樣萌翻網：我上班也會

《聲林之王3》同理合作吳霏「有家的感覺」　曝小宇私下暖心...他喊話：我有算爭氣！

瘦子逗娃首先成為「車車富翁」　KID堅守岡位...峮峮直接被拉走XD

小S「討厭~討厭~」奶音撒嬌鳳梨好害羞　鼠薯不認有女友「誰先懷孕就娶誰」引眾怒

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

蘇揆拒承諾不停電扯「反攻大陸」　侯友宜：讓人民覺得政府無能

看蘇貞昌、蔣萬安交火感到「語塞」　黃珊珊：沒電如何反攻大陸？

延攬侯友宜大將入團隊「組反朱聯盟？」　蔣萬安：現在團結最重要

美禁地圖「不正確標示」台灣國土　游錫堃：5法6保證深化台美關係

蘇貞昌下週打第三劑選高端　籲國人快打疫苗「要享受也要有責任」

蘇貞昌再槓蔣萬安「街頭小混混」　批蔣家精神錯亂談民主

史上最硬教召「中部第一梯」動員了！召員報到坦言：心情不太好

台菲互認疫苗證明　外交部：持台灣疫苗卡入境免隔離

宜縣府發布人事異動！涉貪代理處長、科長「調任秘書」

快訊／外交部再放寬烏克蘭人依親　申請「停留特別入境許可」

具俊曄爆紅卻拒單飛「全為截肢隊友」！癱瘓拼8次試管　生子故事惹哭人

中一中音樂課師生為牽亡魂互嗆　校方：下周找雙方溝通

影／iPhone 13全新綠色、松嶺青色開箱　搭載「iOS15.4」口罩解鎖超方便

不斷更新／澤倫斯基：烏俄戰爭已經達「戰略轉捩點」

遭詬病「比糖果還便宜」！356款指示藥健保考慮不再給付

高中職防災演練可用早自習時間？教育部明確說「不」

與男友穩交2年 舒子晨被星座專家「恐怖預言」：馬上有緋聞

蘇揆拒承諾不停電扯「反攻大陸」　侯友宜：讓人民覺得政府無能

隨隊記者透露湖人氣氛不佳　部分人只想熬過例行賽最後一個月

陸中紀委駐國安部監察組長劉彥平落馬　曾任公安部副部長

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

政治熱門新聞

快訊／新北最新足跡　銀行、全家、家樂福、韓式料理店、親子樂園

最硬教召「中部第一梯」動員了！召員：心情不好

快訊／網傳普丁出手「報復台灣」　吳釗燮：已報警

台菲互認疫苗證明　外交部：持台灣疫苗卡入境免隔離

感染源不明！北市公布家庭群聚案足跡　密集出沒東湖一帶

網傳普丁出手報復台灣！外交部回應了

快訊／北捷台大醫院站突冒濃煙、燒焦味

蔣萬安問停電　蘇揆：你祖父說反攻大陸

柯文哲再失大將！聯醫總院長黃勝堅重病請辭

宜縣府人事異動　涉貪污案2官員調秘書

蔣萬安逼保證不停電　蘇貞昌回擊：你祖父還說要反攻大陸

投蔡是「817萬不用腦筋的人」　洪秀柱：害台走入絕境

空軍飛行服包不住姣好身材　甜心女模主持莒光園地「國軍超嗨」

快訊／中和男「Ct值14」感染源不明　火速採檢接觸者104人

更多熱門

相關新聞

延攬侯友宜大將入團隊「組反朱聯盟？」　蔣萬安：現在團結最重要

延攬侯友宜大將入團隊「組反朱聯盟？」　蔣萬安：現在團結最重要

國民黨立委蔣萬安備戰台北市長選戰，近期延攬新北市長侯友宜輔選大將林芥佑進入團隊，引發聯想「反朱聯盟」是否成形。對此，侯友宜12日受訪時強調，「我就是我，蔣萬安就是蔣萬安」，只要理念接近且願意為這塊土地奉獻、付出，就一起加油；蔣萬安則說，現在最重要就是團結，今天大家聚在一起就是很好的證明。

防疫規範逐步放寬　蘇貞昌籲國人快打疫苗：要享受也要有責任

防疫規範逐步放寬　蘇貞昌籲國人快打疫苗：要享受也要有責任

蘇貞昌再槓蔣萬安「街頭小混混」

蘇貞昌再槓蔣萬安「街頭小混混」

蘇貞昌被問缺電扯「反攻大陸」　王鴻薇：電力穩定這麼難？

蘇貞昌被問缺電扯「反攻大陸」　王鴻薇：電力穩定這麼難？

蘇貞昌拒承諾不停電　謝和弦嘆：不給承諾「像我這種渣男」

蘇貞昌拒承諾不停電　謝和弦嘆：不給承諾「像我這種渣男」

關鍵字：

黃珊珊蔣萬安蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

網紅直播炫「逼妻生2孩」！驚見是失蹤10年女大生

為何不推翻普丁？網看俄國街訪全懂了

中共2027武統台灣？中國人大代表回應了

沒看到「好市多新規定」！他秒虧50元：我消費7千多欸

學者：全世界只有「他」能讓普丁停火

100萬停車位「選左還是右？」網吵翻　內行揭1點搖頭

眾量級放閃破分手傳聞！Andy「3句撩妹情話」家寧一聽笑開花

台中槍戰最新畫面曝　氣質妹遭衝撞尖叫

在清境叫台中道路救援放鳥！遊客拒付2K車資

即／苗栗神仙谷墜谷意外！2人宣告不治

莉婭首揭離婚謝和弦2主因！爆「更不堪狀況」

在台烏克蘭辣模和戰地父母失聯！哭求開放親友來台

168斷食瘦不了？減重醫曝「這5關鍵沒做到」

「建議裝電子門鎖嗎？」竟一片推：回不去

「基輔之鬼」現真身！狠嗆：來奪走俄軍靈魂

更多

最夯影音

更多
網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光

網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光
搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面