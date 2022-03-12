延攬侯友宜大將入團隊「組反朱聯盟？」　蔣萬安：現在團結最重要

▲蔣萬安出席「啟思民本基金會」開幕典禮。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委蔣萬安備戰台北市長選戰，近期延攬新北市長侯友宜輔選大將林芥佑進入團隊，引發聯想「反朱聯盟」是否成形。對此，侯友宜12日受訪時強調，「我就是我，蔣萬安就是蔣萬安」，只要理念接近且願意為這塊土地奉獻、付出，就一起加油；蔣萬安則說，現在最重要就是團結，今天大家聚在一起就是很好的證明。

國民黨立委江啟臣成立「啟思民本基金會」12日舉行開幕典禮，前總統馬英九、前主席吳伯雄、黨主席朱立倫、中廣董事長趙少康等藍營大咖齊聚外，新北市長侯友宜也罕見出席藍營場合並上台致詞。

侯友宜會前受訪時被問到蔣萬安延攬林芥佑加入團隊，是否有「反朱聯盟」？侯友宜表示，林芥佑在他的團隊裡有一段時間，離開時表示自己有人生規劃，因此給予高度支持、自由，「他到萬安那邊去我也給他支持，好好加油，只要為國家人民做事，都值得肯定。」

至於蔣萬安選舉策略似乎與侯友宜走同一個風格，侯友宜強調，每個人都是獨立個體，「我就是我，蔣萬安就是蔣萬安」，每個人特質不一樣，只要理念接近，都願意為這塊土地奉獻、付出，我們就一起加油；蔣萬安受訪時則說，現在最重要就是團結，今天大家聚在這邊就是很好的證明，日前他也成立跨領域創新協會，接下來也會舉辦一系列的公共議題活動，希望借助過去有經驗的人一起幫忙。