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半島歌謠祭「老調新聲」　李英宏、大象體操改編民謠發表新作

▲大象體操 。（圖／屏東縣政府文化處提供，下同）

▲大象體操 。（圖／屏東縣政府文化處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

半島歌謠祭＜老調新聲＞，今年邀請擅長台式情歌的李英宏和數字搖滾的大象體操分別改編民謠，重新編曲後將在半島歌謠祭首度發表，讓歌迷既期待又興奮。

▲大象體操 。（圖／屏東縣政府文化處提供，下同）

▲李英宏和數字搖滾的大象體操分別改編民謠，重新編曲後將在半島歌謠祭首度發表。

李英宏改編的民謠曲調為《牛母伴》；他表示，牛母伴曲調有特別的尾韻，哀傷的感覺很像藍調，但他並不想將之變成美國藍調的表現方式，因為民謠和其他類型的音樂不一樣，他會保留台語古調的特色，再融入流行音樂元素，讓這首曲子旋律能夠完整呈現。

同樣會在半島歌謠祭演出改編民謠新作品的大象體操，他們選擇《守牛調》，歌詞描述「故鄉情」的情懷，因為團員都是高雄人，工作關係經常往返台北，和家人感情很好的他們看了歌詞特別有感。凱婷說恆春民謠的特色是重複一段旋律，和大象體操的創作類似，因此會用Bass來詮釋月琴的部分。凱婷還說，阿公阿嬤們單靠月琴伴奏，唱出來的民謠都帶有豐富情感，樂團使用的樂器較多樣，發揮空間雖大，但如何保有民謠的味道卻是相當困難的挑戰。

在受邀參加半島歌謠祭《老調新聲》演出前，李英宏和大象體操有聽過民謠，卻不曉得民謠分成6種曲調，他們都花了一些時間聆聽所有曲調才選定要改編的民謠。凱婷特別偷偷透露，配合民謠改編的老調新聲所以會有演唱的部分，可是自己台語不好，所以要向媽媽請教發音和咬字。這些創作都是首次發表，或許未來有機會，樂迷歌迷們能夠在專輯中，再次聽到老調新聲。

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