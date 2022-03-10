1010人合練「千人傳唱」半島歌謠祭登場！漫威作曲家改編恆春民謠

▲動員千人「半島歌謠祭」將於3/18-20登場，其中重頭戲《千人傳唱》，號召超過20個單位、1010名在地人共同排練。（圖／半島歌謠祭提供）

記者林育綾／綜合報導

屏東一年一度「半島歌謠祭」將於3/18-20登場，以恆春半島傳統民謠為基底，融合流行、爵士、交響樂等多元曲風，串連學校、協會和在地音樂人，動員上千人參與。其中重頭戲《千人傳唱》，號召超過20個單位、1010名在地人共同排練；另特別跨國邀請曾參與漫威電影的作曲家Bobby Tahouri 改編恆春民謠，由台北愛樂交響樂團領軍恆春上千位民眾共譜《恆春山海交響曲》。

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▲「半島歌謠祭」以恆春半島傳統民謠為基底，融合流行、爵士、交響樂等多元曲風，串連學校、協會和在地音樂人，動員上千人參與。（圖／半島歌謠祭提供）

民謠是一種富有情感的常民表演藝術，不同人數的表演型態各有不同驚喜，1人獨唱時是情緒的宣洩，2人對唱是情感的撩撥、相處間的鬥嘴，5人齊唱時是述說共同的故事，而在半島歌謠祭的《詩市集》節目中，特別安排1到10人不同的演出形式。

演唱者融合常民小吃「即興演唱」，市集攤位販售恆春阿嬤們的拿手美食，有綠豆蒜、鹹粿、青草茶、滷肉飯等，而市集也將化身阿嬤的即興舞台，邀請民眾一起體驗傳統民謠的街頭互動感受。

▲傳藝師黃卻銀，演唱販賣有關青草茶的民謠。（圖／半島歌謠祭提供）

▲「詩市集」是結合傳統民謠與街頭攤販叫賣的表演形式。（圖／半島歌謠祭提供）



而活動的重頭戲《千人傳唱》，號召恆春半島超過20個單位、1010位在地人共同排練，將地方對傳統民謠的熱情和喜愛，團結傳遞給每一位觀眾。

▲「千人傳唱」由恆春半島大動員。（圖／半島歌謠祭提供）

半島歌謠祭以恆春鎮的西門廣場為核心，周邊由古城門及城牆圍繞，正好成為最棒的觀眾席。其中「微光製造」舞團與在地媽媽們共同編舞創作，融合民謠音樂與生活Talk秀即興演出。

▲恆春半島在地的老調新聲樂團，由老中青三代音樂人組成。（圖／半島歌謠祭提供）

此次更特別跨國邀請曾參與漫威電影的作曲家Bobby Tahouri，加入半島的自然氣息及氛圍，改編恆春民謠，由台北愛樂交響樂團領軍恆春半島上千位民眾共譜《恆春山海交響曲》。現場演出1個小時、5個舞台不斷切換，讓觀眾從最原汁原味的民謠到最國際的電影交響樂，從本土廣場出發聽到世界聲響。

▲半島歌謠祭的光影戲，邀請在地孩童共創並演出。（圖／半島歌謠祭提供）

「半島歌謠祭」每年都試著將不同的流行音樂元素融入民謠老調，將當代與傳統的對話延展至極限，是半島大動員一年一度的盛會，也是南國全新的音樂型態、老派與新潮的交織，將於3/18-3/20在恆春西門古城廣場舉行。

2022 恆春半島歌謠祭

地點：屏東縣恆春鎮西門廣場

時間：2022年3月18-20日

3/18（五）下午6:00-22:00 /詩市集、老調新聲、光影戲、舞動古城

3/19（六）下午6:00-22:00 / 半島火花、千人傳唱、詩市集、老調新聲、光影戲、舞動古城

3/20（日）下午1:00-6:00 / 「搖起來」世界音樂講座

＊相關資訊可至：「屏東縣政府文化處」粉絲團：、「島上寫歌」粉絲團。