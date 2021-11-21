雙金卡司曝光！高流首辦跨年晚會　嘻哈才子攜創作才女嗨翻港都

▲高雄流行音樂中心開幕將舉辦首場跨年晚會表演。（圖／高雄市文化局提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府將打造史上最誇張跨年晚會，集結4金卡司與雙舞台設計，首度由2電視台聯手串連雙舞台精彩節目，日前公布高流舞台主持人為蔡昌憲和「紅毯女神」瑪麗，21日再曝光首對雙金卡司，分別是「金馬金曲原創歌曲嘻哈才子」李英宏及「金馬獎最佳原創電影音樂獎得主」法蘭。

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▲國台語雙聲帶嘻哈才子李英宏將帶來難忘跨年夜。（圖／高雄市文化局提供）

接下高流開幕後首場跨年晚會表演，李英宏透露自己的心情興奮大於緊張，對於表演內容他表示，「一定要來個能夠帶動大家可以跟著唱的歌！」期待能把晚會氣氛帶到最高點，給大家一個難忘的跨年夜。

而法蘭同樣地期待到高雄跨年，她認為高雄天氣想必會很好，可以跨一個與以往不同溫暖的年！也想向粉絲們喊話：「冬天嘛！一路向南，一起去找溫暖！」

▲「金馬獎最佳原創電影音樂獎」得主法蘭。（圖／高雄市文化局提供）

李英宏和法蘭兩人都曾獲得金馬獎肯定，極具創作與演唱實力，李英宏在2018年憑電影《親愛的房客》主題曲〈峇里島〉獲得「金馬獎最佳原創電影歌曲獎」，今 （2021））年也以電影《我沒有談的那場戀愛》同名歌曲入圍「金馬獎最佳原創電影音樂獎」，得獎呼聲極高有望再添一金，其他知名代表歌曲有〈台北直直撞〉和〈水哥〉等，歌曲結合台式嘻哈和在地復古元素，有濃厚的個人特色。

法蘭則是在2020年以電影《親愛的房客》同名歌曲奪下「金馬獎最佳原創電影音樂獎」，今年則為了香港天后傳記電影《梅艷芳》重新演繹經典歌曲〈親密愛人〉和〈女人花〉，樂壇之路後勢看漲，歌聲略帶慵懶又迷幻，吸引不少死忠粉絲。兩人的歌曲都能營造給聽眾滿滿的畫面感，將跨年晚會打造成不一樣的音樂饗宴。

高市府指出，高流舞台位於的「海風廣場」可容納8000人次，有興趣的粉絲可以提早卡位，避免向隅。演出預計晚間7點開始，當日人潮聚集較多車位難尋，也將實施交通管制，建議搭乘輕軌前來，順道欣賞高雄獨有的愛河灣水岸風光。