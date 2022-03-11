核二提早停役因新北不發照？　新北核安會點名台電「未提補正計劃」

▲新北市核安監督委員籲請台電及中央應儘速提出核一、核二廠乾式貯存申請。（圖／新北市府提供）

記者楊蕓／新北報導

303全台大停電引起各界對於重啟核四的討論，經濟部長王美花11日上午在立法院受訪指出，核電廠提前停役是因為新北市不發相關執照。對此，新北市核能安全監督委員會下午回應，新北市政府的立場就是確保核電安全無虞，至於核二廠室外乾貯興建計畫部分，只要台電公司依法提出補正資料，新北市會儘速審查、核照。

王美花今天被問到是否會重啟核四時表示，核能問題除了核廢料，主要還是地方政府有很多不同意見，並提及核二1號機其實到去年底才要除役，但由於新北市政府不核發乾貯執照，導致最後提早停役，她認為，現在講延役是無法建立在客觀事實上，不是藍綠問題，而是需要地方政府及各界去釐清問題的本質。

新北市核能安全監督委員會表示，市府已多次說明，新北市對於除役或運轉中的核電廠，所秉持一致的態度與立場，核電廠本質就是要安全，一定要符合法規與專業意見。

新北市核能安全監督委員會指出，核能一、二廠都是在新北市，新北市要求必須要確保核電的安全無虞，例如106年6月2日大水災導致核一廠內乾華溪旁邊坡也嚴重崩塌，新北市早已在水保計畫審查針對邊坡安全提出4項審查意見，台電也一直沒有提出修正計畫。

另有關核二廠室外乾貯興建計畫，新北市核能安全監督委員會說明，新北市依據「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第10條第1項規定，請台電公司核二廠營建工地應於施工前，檢具逕流廢水污染削減計畫，報市府核准。惟台電公司多次均未補正資料，而新北市政府環保局於108年10月15日最後一次告知台電公司應提出符合法規及專業審查意見的計畫，只要台電公司依法提補正，新北市會儘速審查、核照。

新北市核安監督委員會強調，面對安全問題，中央跟地方要共同解決，一些必須要修改的計畫，請台電公司及中央政府不要逃避責任，新北市身為地方主管機關，有責任守護市民的安全，期待大家共同面對問題一起努力，以確保核能安全。