凌晨4:20看台電驚呆　核三廠發電「狂飆98.644%」！

網搜小組／鄺郁庭報導

興達電廠3日發生設備事故，意外一出，興達自然暫時無法供電，中火為緊急發電，7座機組發電量從7成提升至9成5以上。除了中火之外，有網友5日清晨4點20分左右也發現一件事，不禁爆卦，「核三廠發電98.644%了～」林口燃煤1、2、3廠也逼近95%以上，話題引發議論。

▲核三廠。（圖／資料照）

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這位網友文中貼出截圖，「現在時間2022年03月5日，AM4:20，核三廠發電98.644%了～林口燃煤1、2、3廠也逼近95%以上」，不禁疑惑道，「台灣不是要用綠電？都幾點了，燃氣、燃煤怎麼還飆那麼高？」

▲網友發現核三廠發電98.644%了。（圖／翻攝自PTT）

《ETtoday新聞雲》則在上午約9點半查看台電官網的「台電系統各機組發電量」，在各能源別即時發電量小計的部分，占比最重的為燃氣（LNG）、燃煤（Coal），分別占了35.603%和25.852%，核能（Nuclear）的部分則是3.689%。而查看核能發電的部分，核二#2顯示歲修、核三#1故障，僅核三#2有在發電，不過淨發電量／裝置容量比已達98.160%。

▲上午9點半左右，核三廠發電量達98.160%。（圖／翻攝自台電官網）

話題一出，網友們不禁開酸，「花一堆錢裝電風扇發電，還是靠火力發電」、「欸欸欸！不是四個不同意嗎？怎麼可以讓核電廠發電啊」、「這滿載率，一個有狀況看來又要大停電囉」、「那些發電超過裝置容量的機組是發生什麼事」、「有個人，新車不開開20年老車，還反覆強調自已很怕開車不安全」、「我還沒開冷氣欸！」