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303大停電社區需花近10萬元維修　葉元之：別自認倒楣

▲▼高雄停電亂象。（圖／記者許宥孺攝）

▲全台3日發生大停電，導致549萬用戶受到影響。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

生活中心／綜合報導

全台3日發生大停電，導致549萬用戶受到影響，其中新北市多個社區的對講機、螢幕等設備因停電而受損，需花上好幾萬元維修，許多社區與民眾自認倒楣掏腰包付錢，對此，新北市議員葉元之表示，「損失不該由民眾負擔，將協助社區一起向台電求償，爭取民眾應有的權益」。

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▲新北市議員葉元之認為，損失不該由民眾負擔，將協助社區與民眾爭取應有的權益。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

葉元之說明，他接獲多個社區反映，303停電後復電，導致各社區有不同的電器設備故障，有的是消防授信總機螢幕面板，有的則是電燈控盤及對講機，根據損害的程度，有社區預估要花近10萬元維修，呼籲「若有社區遇到相同問題，歡迎向葉元之服務處反映」，而律師李岳洋表示，民眾最高可請求三倍的損害賠償。

葉元之表示，蔡英文已上任近6年，但遲遲不願意改善電網，導致高雄一個電廠出問題，全台就大停電，造成百姓的損失，還要出錢維修自己的設備，這筆錢不該由小市民來負擔，所以他要找律師協助社區向台電求償。

另外，葉元之提到，在去年517大停電後，有社區的監視螢幕燒壞，事後修了上萬元，台電一開始本來說要負責，但後來卻不了了之，社區也就自認倒楣，這種態度實在讓人無法接受。

葉元之將與李岳洋律師一同處理求償事宜，李岳洋表示，依據消費者保護法第七條的規定，台電本身是屬於提供一定服務的企業經營者，此種停電的行為造成民眾損失，民眾可依消保法第51條，請求三倍的損害賠償。

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關鍵字：

葉元之停電社區新北市設備維修

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