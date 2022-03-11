內政部指大彎北代金太便宜　柯文哲開砲：要多少自己講啊

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲今年將卸任，但任內大巨蛋案、大彎北段商業宅問題未解，日前砲打中央刻意卡關刁難。針對大彎北段代金被內政部質疑太便宜，柯文哲11日反問，「不然要多少？你自己講一個數字」；柯不滿表示，如果出去說民進黨覺得5萬不夠，一定要7萬、8萬，「這跟我無關喔，這是花敬群說的，他要承擔嗎？」，如果不滿意他自己講要多少錢？看他敢不敢講。

▲柯文哲11日出席「搭」樂透抽獎記者會。（圖／記者陳家祥攝）



柯文哲表示，自己做為台北市長，就好像以前在台大醫院，病人出車禍被撞得唏哩巴拉送到台大醫院，一直罵誰撞成這樣有用嗎？都送到我面前，該止血的止血、該縫合的縫合，該怎麼弄怎麼弄，不管是北流從編預算到開工隔10年，或北藝從議會通過38億，規劃設計出來變50幾億，蓋下去變60幾億，中間廠商倒閉變70幾億，「我都認了，就當作我們在當醫生，罵沒有用，就把它解決掉」。

「大巨蛋何嘗不是這樣？是我造成的嗎？」柯文哲說，在那裡爛掉也不是辦法，咬緊牙關，能拆就拆，不能拆就把他弄到安全可以用的程度；大彎北是我造成的嗎？也不是，違反土地分區使用管制1678戶，如果1戶我就拆掉，1678戶是怎麼搞出來的？我抱怨有用嗎？把它解決。

柯文哲說，自己態度是這樣，市政也不要抱怨，以前說什麼前朝留下來，「現在都不再抱怨，就把問題解決掉」，政治上也許有對立，但不應當犧牲人民權益。

柯文哲還說，明著講，自己當台北市長，我們的局處有去卡過王世堅的案子嗎？沒有阿，講的有到裡都照辦，政治上應該是這種態度。大彎北不能過2年跟我說帶金太低，哪有這樣做事的？

至於大彎北的代金太便宜一事，媒體追問是如何下修的？柯文哲說，那是歷史共業，「我也不敢說台北市政府沒有錯，問題是以前人做不好我們來承擔，我的態度還是一樣，把問題解決」。

「到底要多少你自己講？」柯文接著哲對把砲口轉向內政部，直言這就是讓他很氣的地方，如果認為太便宜就講，但他也不敢講，因為怕得罪人，政治上就是經過各方討論的妥協方案。

柯文哲說，5萬多塊就是妥協方案，你今天花敬群說太便宜，那自己講一個數字，「我又出去說，你民進黨5萬不夠一定要7萬8萬，這跟我無關喔，這是花敬群說的，他要承擔嗎？」，所以這樣，政治上就是把問題解決掉，如果不滿意他自己講要多少錢？看他敢不敢講。