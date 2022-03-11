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北市府3年砸13億元　4大策略培育未來科技跨域人才

▲台北市發表《智慧及資訊科技教育白皮書》，3年打造「班班有大屏」優質科技輔助學習環境。（圖／北市教育局提供）

▲台北市發表《智慧及資訊科技教育白皮書》，3年投資13億元打造「班班有大屏」優質科技輔助學習環境。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

為培養跨領域資訊科技應用人才，台北市政府教育局今天（11日）發表《台北市智慧與資訊科技教育白皮書》，提出「生生線上學、師師用載具；班班有大屏、校校智慧化；提升數位學習教育中心量能；精進升級資訊科技教育品質」等4大策略，規劃從111年至113年投資13億元，共同培育未來科技跨域人才。

因應知識經濟時代來臨，為培養跨領域資訊科技應用人才，打造新時代智慧教育環境，台北市長柯文哲及教育局長曾燦金，今天共同向市民宣布台北市智慧及資訊科技教育實施成果與未來藍圖。

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▼台北市今天發表《智慧及資訊科技教育白皮書》，3年打造「班班有大屏」優質科技輔助學習環境。（圖／北市教育局提供）

▲▼台北市發表《智慧及資訊科技教育白皮書》，3年打造「班班有大屏」優質科技輔助學習環境。（圖／北市教育局提供）

教育局指出，在「生生線上學，師師用載具」策略上，已在111年達成「師師有載具」政策目標，規劃今年擴大推動學生自備載具到校學習（BYOD），達成全市1000班參與目標，並透過台北酷課雲學習平臺，開辦「線上程式語言培力課程」及「英語線上課程」，增加經濟弱勢學生在英語及程式設計學習機會。

至於「班班有大屏、校校智慧化」部分，教育局表示，學校反應課堂中以大尺寸觸控式螢幕結合行動載具使用，能夠創造出最佳師生互動教學模式，所以教育局規劃從111年起，優先建置國小3至6年級各班85吋觸控式大屏，並在113年達成全市小學三年級至高中「班班有大屏」政策目標，配合加速導入酷課APP推動，實踐6i智慧校園政策願景。

▲▼台北市發表《智慧及資訊科技教育白皮書》，3年打造「班班有大屏」優質科技輔助學習環境。（圖／北市教育局提供）

▲台北市今天發表《智慧及資訊科技教育白皮書》，將以3年時間打造「班班有大屏」優質科技輔助學習環境。（圖／北市教育局提供）

針對「提升數位學習教育中心量能」，教育局表示，北市數位學習教育中心是全國第一專職、專責線上教育推廣組織，教育局在111年將再擴編「培訓推廣組」及「課程規劃組」，強化數位學習推廣作業，為籌備全國第一所數位實驗高中做最充足準備。

▼台北市發表《智慧及資訊科技教育白皮書》，3年打造「班班有大屏」優質科技輔助學習環境。（圖／北市教育局提供）

▲▼台北市發表《智慧及資訊科技教育白皮書》，3年打造「班班有大屏」優質科技輔助學習環境。（圖／北市教育局提供）

教育局指出，第四項的「精進升級資訊科技教育品質」部分，教育局將持續推動K-12程式教育及STEM+教育，未來將擴大辦理各項資訊科技線上課程，並針對AI人工智慧、量子電腦及元宇宙等新興科技，以產官學研合作方式開設相關課程，培育未來世界所需人才。
 

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