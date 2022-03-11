俄烏是末日前兆？先知400年前預言：2022「闇黑3日」大量人類滅亡

▲諾斯特拉達穆斯曾成功預言川普當選。（圖／推特）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯2月24日揮兵攻打烏克蘭，儘管普丁一再強調只會攻擊軍事目標，但如今已經造成上千名無辜的烏克蘭平民死亡，引發全球關注。被譽為「神鬼先知」的法國預言家諾斯特拉達穆斯（Nostradamus）則是早在400多年就曾經預測2022年將會出現「闇黑3日」，有可能導致三分之二的人類滅亡。日本預言家白神樹子（白神じゅりこ，音譯）則從目前的國際情勢分析「闇黑3日」的4種可能性，其中一個就是第三次大戰。

根據日媒Friday報導，白神樹子表示，16世紀預言家諾斯特拉達穆斯在古書中留下的預言，一共記載到西元3797年，而光是這幾年內就被他命中多項預言，包含2016年川普當選美國總統、2019年法國巴黎聖母院大火等。而他書中卻提及，世界在2022年將會遭遇「闇黑3日」，有可能導致三分之二人類死亡，更可以說是世界末日。

▲俄軍攻打烏克藍，民眾連忙逃難。（圖／路透）



「闇黑3日」被部分天主教徒認為是終結的預言，而諾斯特拉達穆斯也留下了不只一篇暗示「闇黑3日」的預言詩。義大利神祕學家畢奧神父也曾這樣說道，「要準備好讓自己能夠在完全的黑暗中存活3天。那一天即將來臨。到了那一天，恐怕會有許多人不能吃也不能喝，就這樣死掉吧。就算光明再次出現，許多人也無法親眼目睹。」

目前的國際情勢混亂，除了有持續超過2年的新冠肺炎，還有近日開打的俄烏衝突，不僅如此，東加群島不久前也發生海底火山爆發。有鑑於種種的現況與諾斯特拉達穆斯的預言，白神樹子預測，2022年人類恐將面臨4大危機，分別為第三次世界大戰、足以使地球毀滅的小行星雨、宛如挪亞方舟的大洪水以及美元市場的崩壞。

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