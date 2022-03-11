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網瘋傳「普丁大帝」準備修理台灣　外交部闢謠：代表處正常運作

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

烏俄戰火延燒，台灣日前遭俄羅斯政府列為「不友善國家與地區」，近日網路瘋傳「普丁大帝準備修理台灣，華航長榮要損失慘重了」、「民進黨蔡英文政府明目張膽、自願曝露仇視俄羅斯的行徑將會給台灣帶來不必要的報復」等假消息。外交部長吳釗燮11日上午受訪稱已提告，外交部也再度發出聲明闢謠指，我國駐俄羅斯代表處仍維持正常運作，也未接獲旅居俄國台商、留學生或其他國人反映生活及就學受到嚴重的影響。

近期網路盛傳一則以「普丁大帝準備修理台灣，華航長榮要損失慘重了！」為題的假訊息，指出「民進黨蔡英文政府大肆張揚、明目張膽地宣揚台灣力挺烏克蘭，加入制裁俄羅斯的行列，昨天俄羅斯已經將台灣列入『對俄羅斯不友善的國家』，今天更傳出俄羅斯已經在研議報復台灣的不友善。包括關閉台灣駐莫斯科代表處，這將影響台商和留俄學生在俄羅斯的學習和經商活動；沒收台灣向俄羅斯購買的政府債券，約為55億元；沒收台灣金控銀行購買的俄羅斯股票、債券約共1050億元；禁止台灣的航空器飛過俄羅斯領空，華航、長榮航空⋯⋯等都將大受打擊。雖然還在研議階段，但是民進黨蔡英文政府明目張膽、自願曝露仇視俄羅斯的行徑將會給台灣帶來不必要的報復。」

對此，外交部今天上午再度嚴正說明，俄羅斯政府於台灣時間3月7日晚間公布48國「不友善國家清單」，台灣列示其中，根據俄國政府頒布規定，俄國政府及民間如果對48國債權人付款時，需改以盧布支付，且需先報請俄國政府相關單位核准；俄國此一措施主要目的在規避國際金融制裁，試圖確保其國內金融穩定，並非針對性的反制裁措施。

外交部表示，我國駐俄羅斯代表處仍維持正常運作，也未接獲旅居俄國台商、留學生或其他國人反映生活及就學受到嚴重的影響。

外交部並指，我國各駐外館處均有因地制宜的「緊急應變計畫」，如果駐在國或相關館處兼轄國因天災人禍發生緊急情況，該館處可立即啟動緊急應變計畫，提供旅居當地國人必要的協助，保障旅外國人安全。外交部將持續密切注意俄羅斯內外情勢的變化，採取相關適當且有效的因應作為，並適時對外說明。

此外，總統蔡英文上月23日聽取國安會「烏克蘭情勢因應小組」簡報後，做出4項指示，包括譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害、持續強化對台海軍事動態因應整備、全面提升應對認知作戰、持續因應各項經濟變數，其中言明「政府各單位務必加強防範境外勢力及在地協力者所發動的認知作戰，並強化錯假訊息的澄清，以穩定台灣社會內部情勢」。

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外交部吳釗燮普丁俄羅斯

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