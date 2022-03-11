俄羅斯祭反制裁！擬將59外企「收歸國有」　蘋果、麥當勞全入列

▲蘋果和麥當勞驚傳可能被俄羅斯「收歸國有」。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者葉睿涵／綜合報導

自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，西方國家接連祭出了制裁措施，而外企也紛紛宣布退出俄國市場。俄羅斯「公共消費者倡議組織」負責人巴甫洛夫（Oleg Pavlov）最近透露，政府考慮祭出反制裁計劃，將59家打算撤出俄國市場的外企「收為國有」，而這個列表上竟還包括了蘋果、英特爾、麥當勞等著名企業。

綜合外媒報導，俄羅斯執政黨「統一俄羅斯黨」（United Russia）總理事會秘書安德烈（Andrei Turchak）日前表示，在俄外企關閉境內門市、撤離俄羅斯的行為形同「向俄羅斯公民宣戰」，因此黨內提議把退出和關閉的外企國有化，並將外資持股逾25%的企業納入外部管理，以防止企業破產和國民失業。

隨後，巴甫洛夫透露，政府與檢察長辦公室目前已收到一份反制裁黑名單，上面列出了59家近期決定停止在俄羅斯經營或撤出俄羅斯市場的外企，而這59家公司很有可能會被國有化。報導稱，相關名單包括了蘋果（Apple）、英特爾（Intel）、宜家（Ikea）、微軟（Microsoft）、IBM、麥當勞、保時捷（Porsche）、豐田（Toyota）、H&M等。

據巴甫洛夫所述，目前這59家外企並不是最後的正式名單，不過被列入反制裁黑名單的外企可能會被沒收賬戶和資產，引入外部管理來替代目前的管理層，或面臨國有化。國有化是指將私有資產轉變為政府控製下的公共資產的過程。他也指出，這些企業的管理層還有可能會面臨刑事責任。

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