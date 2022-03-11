詐騙梗跟風俄烏開戰！他急匯百萬「投資黃金」　行員機警攔截



▲烏俄戰爭影響石油及黃金股市投資，詐騙集團也跟風搭上話題，趁機遊說民眾加入投資。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

詐騙集團也跟得上時事！因烏俄戰爭影響石油及黃金股市投資，竟有詐騙集團搭上趨勢話題，看準投資者想賺快錢的心理，趁機遊說民眾加入投資，竹北地區一連發生兩起相似詐騙，還好都被機警行員發現端倪，民眾才恍然大悟打消匯款念頭。

竹北分局一連接獲2起疑似詐騙通報，國泰世華銀行3日通報，一名老翁在通訊軟體上認識自稱理財專員介紹認購未上市股票，之後需要先匯款12萬元到對方指定帳戶；隔日警方再接獲中國信託銀行通報，還有一名老翁經友人介紹，欲匯款100萬元投資黃金。

兩起案件都被行員機警通報，經員警與銀行端多方求證下，並向165反詐騙聯繫，確認該投資公司根本就是詐騙集團投資的網站及警示帳戶，兩位先生恍然大悟，終於相信自己遇到詐騙。

警方表示，詐騙招式千奇百怪，除了警民合作攔阻詐騙外，民眾自我應隨時提高警覺，日前也接獲一名婦人表示接到電話欠費導致個資外洩的電話通知，電話那頭還將她轉接給「檢察官」，告知婦人的帳戶涉及洗錢案遭到監管，需支付40萬元到指定帳戶「解凍」，婦人不疑有他前往匯款，直到石沉大海後才警覺自己遇到「真詐騙」。

▲詐騙集團花招百出，民眾防不勝防，光竹北地區近半年就成功攔截35件，非常驚人。

竹北分局表示，詐騙手法層出不窮，受害者眾多，近半年光成功攔截的就有35案，總金額高達1731萬餘元，可見受害數恐是冰山一角，也再一次呼籲民眾，投資應透過合法管道賺取合理利潤，若宣稱穩賺不賠、獲利又超乎尋常，即為假投資真詐財之警訊，民眾應先冷靜求證或撥打165反詐騙專線諮詢，以免遭詐騙。

►「微波爐原理」肺癌治療新篇章 利用微波產生熱能燒除腫瘤

►119勤務員接報案電話20年 這通最震驚：是我哥...同事接力救命



►國3連環撞死者「不聽女友勸」 返車拿手機…下秒慘遭2車撞飛亡



►男扛「超大碎紙機」衝急診 3指絞爛還沒拔出！醫護傻眼