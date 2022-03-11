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大樓失火「消防員敲門要開嗎？」　女求問被酸爆！釣出正解

▲▼消防員。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原po苦惱，究竟要不要開門。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友之前住家大樓發生火災，全家人受困，直到消防員來敲門，確認安全無虞後，就被告知「繼續待在家裡」，這段插曲讓她不禁苦惱，救災人員敲門到底要不要開，「因為開了門煙就會灌進來，但不開又無法讓他們知道裡面的狀況。」

女網友在Dcard說道，「最近台中大火，讓我想到之前我家大樓也發生過火災。那天半夜我媽聞到燒焦味驚醒，我爸想透過貓眼看外面情況，但走廊燈是有人經過才會開，所以什麼都看不到，那時消防車已經在樓下了，越靠近大門燒焦味也越重。」

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當時，他們用濕毛巾塞門縫，並乖乖待在家裡，不敢貿然行動，「後來消防員就來敲門了，我們家外面是玻璃門，裡面是防火門，老爸開了防火門後猶豫要不要開玻璃門，因為煙會灌進來，但我媽就說趕快開門，果然一開，我吸到一口煙立刻嗆到咳嗽，而消防員確認安全之後，則叫我們繼續待在家不要出去。」

原po透露，事後得知起火點是同層樓的鄰居家，除了他們這層頂樓的住戶，其餘都逃往1樓，「總之我的問題是，火災時消防員來敲門，到底要不要開門？因為一旦開門煙就灌進來了，等於前面所做的努力都前功盡棄，而且萬一外面是又濃又黑溫度又高的煙，說不定吸個幾口就暈了，還呼吸道灼傷，但不開門又沒辦法跟消防員溝通，讓他們知道裡面的狀況。」

▲▼城中城大火釀46死。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

沒想到，女網友真心求解，卻被大票網友狂酸，「不想開就不要開呀！反正頂多投胎而已」、「別開，智商真的堪憂，不會敲門回應嗎」、「出事了就別怪消防員沒敲門」、「既然你們聽得到他敲門，妳應該也可以回敲來表示有人吧」、「他都能上來找妳了還不開，是以為遇到詐騙集團哦」。

不過，PO文還是釣出專業第一線人員解答，「如果外面煙真的很大很濃，當然是不要開，你們可以敲門跟大聲呼叫，讓他們知道房間裡有人，因為火場內部真的很吵，有時候不仔細聽會聽不到你們求救的聲音，加上目前手機是每個人的標配，可以打119，並告知對方妳目前的位置，他們會透過無線電跟內部消防人員告知，有民眾受困在房間裡，而且119指揮中心人員也會跟妳講不要掛斷電話，他們會協助妳，教妳該怎麼做可以提升活命的機率。」

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