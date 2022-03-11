「夢想當業務」卻被炒掉2次！私校妹：我有熱忱　老鳥殘酷打臉

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名26歲私校畢業的女網友熱愛當業務，沒想到連被兩間公司炒掉，其中一間甚至才做一周，主管就勸退她「別浪費彼此時間」，對這份工作充滿熱誠的她，如今因經濟壓力陷入苦惱，「我該堅持夢想繼續找業務工作，還是轉換跑道呢？」

女網友在Dcard提到，私大國貿系畢業的她，有近3年的辦公室內勤經驗及2年服務業經驗，但由於喜歡外勤工作，也無法長時間盯電腦螢幕，她毅然決然提離職，並開始找業務職缺。

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她透露，自己沒有相關經驗，加上會開車但沒車，讓她求職不斷碰壁，好不容易找到了，也因家人不願簽連帶保證人，所以無法入職，「就這樣一路面試半年，上了一家小藥商的北區業務，與老闆相談甚歡，但公司在南部，必須南下受訓幾個月才能回來北部，沒想到南下入職不到1周，主管便告知，我的特質不適合做業務，就別浪費彼此時間了。」

儘管灰頭土臉，她仍不想放棄當業務的夢想，終於在過年前找到新工作，「面試主管讓我試用期3個月，給我既有客戶熟悉市場，3個月後再陌生開發。這3個月我努力學習、觀察，但業績沒有起色，幾天前主管跟我說，我沒有主動陌生開發，認為我不夠積極，公司覺得我進度落後了，於是我卯起來陌生開發。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

沒想到，前幾天原po突然被告知不適任，主管直言，她既沒有業務特質，也太嫩沒有手腕，所以果斷資遣，這讓她非常失望，「自己很喜歡這份工作，對這個產業有高度熱忱，只是個性較慢熟，但是喜歡與人接觸的。」

如今，面臨經濟壓力的她不禁茫然，「連續兩次被主管說沒有業務特質，想問問看大家，我該堅持夢想繼續找業務工作，還是轉換跑道呢？」

對此，網友們紛紛回應，「為何連續兩次都被說不適任，而妳卻一直堅持妳的業務夢呢？自己有先找出問題點在哪嗎」、「孩子，長大好嗎？老闆是開公司不是開學校，做業務就是業績掛帥，妳一直強調的有熱忱有興趣，但這對公司來說沒有實際價值」、「老闆看的就是成績，加上你可能慢熟、內向，這當業務很吃虧，因為沒有時間讓你慢慢認識客戶」、「房仲也是業務，可以考慮」、「我覺得內向的人也可以當業務喔！我也是偏內向、慢熱的人」、「保險要試一下嗎」。

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