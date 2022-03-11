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8歲妹淚求「想留在台灣」呂秋遠出手了！323字逼哭國人：我要媽媽

▲▼ 小女孩,父女,親子,家庭。（示意圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

詹姓空姐與藍姓義國富商爭奪女兒監護權，怎料官司纏訟多年，最後裁定女兒要跟前夫到義大利，不過8歲妹妹只想留在台灣，童言童語的請求信引爆眾人淚點，而律師呂秋遠也決定伸出援手了。

《好事903》主持人在臉書粉絲團「愛音樂的阿晃」曝光此事，他認為讓孩子在非自願的前提下離開媽媽，是令人相當心酸及心痛的事情，「儘管女孩的媽媽努力過，台灣法律仍把監護權判給了男方，允許男方帶走女兒。」

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對於判決結果，「愛音樂的阿晃」忍不住驚呼，「原來台灣的法律是沒有辦法保護台灣人，沒有辦法保護一個弱勢的母親，由於母親對網路媒體完全都不懂，也不知道該如何尋求協助，所以才拜託我。」

▲▼義大利富商跨海搶幼女監護權。（圖／翻攝自臉書／愛音樂的阿晃）

▲女孩寫信求總統、法官讓她留在台灣。（圖／翻攝自臉書／愛音樂的阿晃）

同時，他也附上8歲妹妹的手寫信，在台灣出生的她，今年3月14日會被爸爸帶走，「但是我想要留在台灣，跟媽媽、阿嬤、阿公在一起生活。」

妹妹童言童語地說，「這裡是我熟悉的地方，有我愛的朋友，還有我的親戚、有我很愛的鋼琴老師、跳舞老師，還有很愛的鋼琴朋友，很愛的芭蕾朋友、學校的朋友們，所以我不想去義大利，請小英總統、法官們可以聽我的意願嗎？」

看到這323字手寫信，律師呂秋遠心疼不已，霸氣直言「我來想辦法。」而愛音樂的阿晃則代替母女淚謝，「感謝呂大律師，感謝，真的很謝謝您，明天我會再請母親親自撥電話打擾您，再次感謝您。」

▲呂秋遠決定伸出援手。（圖／翻攝自臉書／愛音樂的阿晃）

▲呂秋遠決定伸出援手。（圖／翻攝自臉書／愛音樂的阿晃）

時間拉回到2007年，詹女與來台辦公的藍姓富商相戀，並為對方生下1女，不料後來藍姓富商不斷劈腿及家暴，雙方感情破裂，她為了女兒的監護權跨國纏訟，法院一度判決女兒交付給媽媽，但富商可定期跟孩子會面，直到富商在2017年底，以祖母病重為由，帶著女兒回到義大利家族團聚，成為2人跨海搶人的導火線。

原來富商在把女兒帶到義大利後，就不願意在把女兒送回台灣，她2019年初，前往義大利探視女兒，女兒說不想再和媽媽分開，由於富商不願拿出女兒的護照，所以她向台灣外館申請遺失補發，把女兒帶回台灣，不料富商立刻在義大利提起擄拐兒童訴訟並勝訴，她因此不敢再赴義大利打女兒監護權官司。

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▲妹妹想留在台灣。（圖／記者李毓康攝）

富商後來再次到台灣要帶走女兒，並指控詹女，當時士林地方法院已經裁定，詹女應該把女兒交給他帶去義大利，卻謊稱孩子護照遺失，強行把孩子拐回台灣，涉嫌妨害婚姻家庭罪章中的準略誘、以及違反保護令等刑事罪名，他也另外在台灣提起孩子監護權的民事訴訟。

官司纏訟期間，詹女一度遭人惡意潑穢物、潑瀝青，差點雙眼失明，只好帶女兒走避其他縣市。官司部分，高院更一審法官引用海牙公約，認為雙方都有私自帶兒童出國的行為，「涉嫌跨國擄拐兒童」均違反公約，但詹女的情節較為嚴重，最終判處詹女敗訴。

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