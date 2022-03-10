興中街惡火藏詭異3巧合！台中人驚：真有王船　民俗大師說話了

▲台中興中街惡火造成6死6傷。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市中區興中街惡火釀6死6傷慘劇，有民眾發現，2011年的同一天、即是3月6日，台中就曾發生阿拉夜店大火，當時造成9死13傷。除了發生日期在同一天，其中還藏有令人毛骨悚然的巧合，阿拉夜店位址於台中西區「中興4巷」，2案的死亡人數、地址竟剛好「翻轉」，民俗大師廖大乙說，「很難用科學解釋，也許冥冥之中有一股力量在牽引。」

6日下午4時30分，興中街1處出租大樓發生大火，因事發於狹小街道，2側停滿附近住戶車輛，導致消防車腳架無法順利伸展，經民眾與消防員偕同徒手將車輛移開，約近40分鐘後救援行動才得以展開；由於起火點位於低樓層，形成煙囪效應，加上房東有屯物癖，在樓梯間、走廊堆放大量回收物，更助長火勢，火煙迅速蔓延，整起火警最終造成6死6傷。

檢警事後逮獲縱火鄭姓嫌犯，以及出租大樓的莊姓房東，檢察官依殺人、公共危險縱火罪、過失致死、公共危險阻塞通道等罪嫌將2人聲押，法院裁定羈押禁見。

▲事發於狹小街道，2側停滿附近住戶車輛，導致消防車腳架無法順利伸展。（圖／記者白珈陽攝）

事發隔2天有民眾注意到，11年前的同一天，台中也曾發生過惡火慘案。2011年3月6日凌晨1時許，台中市西區中興4巷阿拉夜店表演猛男火舞秀，1名表演者在拋接改造的加裝煙火火舞棒時，不慎引燃天花板的隔音泡棉，火勢瞬間一發不可收拾，200名觀眾第一時間還以為是節目特效，錯過最佳逃生時機，且緊急出口遭到堵塞，最後造成9人逃生不及、13人受傷。

時任都發局長、現任秘書長黃崇典為此下台負責，時任台中市市長胡志強和夫人邵曉鈴則偕同出席公祭上香。

2起嚴重火災都在同一天，也都疑有物品阻礙逃生路線，釀成重大死傷，此外，日前的火警位址是「興中街」、阿拉夜店則是「中興4巷」，且死亡人數一個為「6」、另一個為「9」，均是直接「翻轉」，種種巧合令人訝異，更有民眾驚呼「說不定台中真有『王船』（都市傳說，26年前衛爾康餐廳大火有民眾看見空中有幽靈船）！」

對此，民俗大師廖大乙表示，兩起火警的巧合之處，用科學很難解釋，也許是冥冥中有一股力量在牽引。以他統計發現，台灣許多重大事件都與數字「12」有關，像是228事件，日期數字加起來就是12，921大地震的日期數字加起來也是12，平日還是多多行善，培養德行，才能趨吉避凶。

▲民俗大師廖大乙。（圖／資料照）