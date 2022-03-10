　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

興中街惡火藏詭異3巧合！台中人驚：真有王船　民俗大師說話了

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中興中街惡火造成6死6傷。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市中區興中街惡火釀6死6傷慘劇，有民眾發現，2011年的同一天、即是3月6日，台中就曾發生阿拉夜店大火，當時造成9死13傷。除了發生日期在同一天，其中還藏有令人毛骨悚然的巧合，阿拉夜店位址於台中西區「中興4巷」，2案的死亡人數、地址竟剛好「翻轉」，民俗大師廖大乙說，「很難用科學解釋，也許冥冥之中有一股力量在牽引。」

6日下午4時30分，興中街1處出租大樓發生大火，因事發於狹小街道，2側停滿附近住戶車輛，導致消防車腳架無法順利伸展，經民眾與消防員偕同徒手將車輛移開，約近40分鐘後救援行動才得以展開；由於起火點位於低樓層，形成煙囪效應，加上房東有屯物癖，在樓梯間、走廊堆放大量回收物，更助長火勢，火煙迅速蔓延，整起火警最終造成6死6傷。

檢警事後逮獲縱火鄭姓嫌犯，以及出租大樓的莊姓房東，檢察官依殺人、公共危險縱火罪、過失致死、公共危險阻塞通道等罪嫌將2人聲押，法院裁定羈押禁見。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲事發於狹小街道，2側停滿附近住戶車輛，導致消防車腳架無法順利伸展。（圖／記者白珈陽攝）

事發隔2天有民眾注意到，11年前的同一天，台中也曾發生過惡火慘案。2011年3月6日凌晨1時許，台中市西區中興4巷阿拉夜店表演猛男火舞秀，1名表演者在拋接改造的加裝煙火火舞棒時，不慎引燃天花板的隔音泡棉，火勢瞬間一發不可收拾，200名觀眾第一時間還以為是節目特效，錯過最佳逃生時機，且緊急出口遭到堵塞，最後造成9人逃生不及、13人受傷。

時任都發局長、現任秘書長黃崇典為此下台負責，時任台中市市長胡志強和夫人邵曉鈴則偕同出席公祭上香。

2起嚴重火災都在同一天，也都疑有物品阻礙逃生路線，釀成重大死傷，此外，日前的火警位址是「興中街」、阿拉夜店則是「中興4巷」，且死亡人數一個為「6」、另一個為「9」，均是直接「翻轉」，種種巧合令人訝異，更有民眾驚呼「說不定台中真有『王船』（都市傳說，26年前衛爾康餐廳大火有民眾看見空中有幽靈船）！」

對此，民俗大師廖大乙表示，兩起火警的巧合之處，用科學很難解釋，也許是冥冥中有一股力量在牽引。以他統計發現，台灣許多重大事件都與數字「12」有關，像是228事件，日期數字加起來就是12，921大地震的日期數字加起來也是12，平日還是多多行善，培養德行，才能趨吉避凶。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲民俗大師廖大乙。（圖／資料照）

►什麼！香奈兒水唇膏打折了

ET快訊
新iPhone三大電信資費出爐　手機免費帶走
媽曾屬意她當媳婦　具俊曄與「性感女神」情傳10年
普丁不反對與澤倫斯基會面　俄外長曝「核戰可能性」
YTR眾量級爆分手「生日發獨照」　兩句話疑洩感情狀況
聲押「九頭身美女議員」失敗　原因曝光
曹格「酒醉鬧事」真相還原！　同桌人揭事發細節
「嗜血金剛」徒手抓海鷗！猛砸爆頭碎屍開吃　驚悚畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

清潔婦逆騎遭撞亡！23歲瑪莎拉蒂駕駛身分曝　檢讓他無保請回

聲押九頭身美女議員失敗原因曝　她80萬交保步出法院這麼說

忍不住「拆開磁扣的快感」　強迫症婦人就是要偷Zara、Uniqlo

興中街惡火藏詭異3巧合！台中人驚：真有王船　民俗大師說話了

驚險！男墜凱蘭特崑山懸崖無法動彈　黑鷹雪地緊急救援

不滿女友PO比基尼辣照　醋男強拍51張裸照...還逼跪馬桶下場曝

蘿莉塔點名她「吃別人老公」挨告　李沐晴出庭：要讓她痛一次

男約女「再一砲」遭拒　怒PO兩人激戰片報復！還傳網址給她看

討債怕太小咖被當空氣！他秀新聞自抬身價　天道盟7人組慘了

快訊／聲押九頭身美女議員失敗！戴寧「涉詐助理費」80萬元交保

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

具俊曄電話情牽大S...陶晶瑩虧「沒用IG？」　鼓勵離婚婦女談戀愛：不用跟愛情說再見

快遞員大樓外「投籃式」送包裹　精準丟進2樓窗戶！買家崩潰XD

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

曹格大鬧餐廳！狂飆髒話砸場　內湖警證實：社維法送辦

「大S老公」具俊曄抵台！　帥氣軍綠外套現身直奔隔離

火燒尾巴！英短貓呆坐沒發現　媽急撲滅...牠一臉問號：啥事？

清潔婦逆騎遭撞亡！23歲瑪莎拉蒂駕駛身分曝　檢讓他無保請回

聲押九頭身美女議員失敗原因曝　她80萬交保步出法院這麼說

忍不住「拆開磁扣的快感」　強迫症婦人就是要偷Zara、Uniqlo

興中街惡火藏詭異3巧合！台中人驚：真有王船　民俗大師說話了

驚險！男墜凱蘭特崑山懸崖無法動彈　黑鷹雪地緊急救援

不滿女友PO比基尼辣照　醋男強拍51張裸照...還逼跪馬桶下場曝

蘿莉塔點名她「吃別人老公」挨告　李沐晴出庭：要讓她痛一次

男約女「再一砲」遭拒　怒PO兩人激戰片報復！還傳網址給她看

討債怕太小咖被當空氣！他秀新聞自抬身價　天道盟7人組慘了

快訊／聲押九頭身美女議員失敗！戴寧「涉詐助理費」80萬元交保

眾量級家寧生日「刻意不提男友」爆分手！　知情人揭私下真實關係　

先探／謝金河：肅殺可能是一次獲利的機會

胸部紅一片她當濕疹！醫嘆：乳癌吃到皮膚　驚揭「恐怖因子9中4」

iPhone SE3三大電信資費公開　月租999元手機免費帶走

林書玄從牛棚代打建功　中信學院奪冠升級！個人獎出爐

年輕演員問「交配」是什麼？　湯志偉一句話解惑網笑噴

跪拜公婆！新娘突開口「討4.5萬改口費」才叫爸媽　她現場數錢樂歪

鰻魚日記進軍台南！3／11起連三天「鰻魚飯買一送一」

前董座影武者惹禍！現任董座遭停職　新光金：依規定推派代理人

清潔婦逆騎遭撞亡！23歲瑪莎拉蒂駕駛身分曝　檢讓他無保請回

餐廳見正妹！開口想加Line　女脫罩露笑「可以啊」嚇傻她

社會熱門新聞

758萬瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　送醫不治

歌手曹格酒後大鬧餐廳！

阿北又出事！同地點又有人「開車衝田中」

南投4.4星民宿偷拍14人　少東下場出爐

懷疑妻子偷吃！工程師抓鐵證反遭判刑

砂石車撞雙載機車　男女彈飛雙亡

正妹喝掛醒來下身赤裸崩潰　噁男35分完事下場慘

軍卡擦撞BMW「市民大道躲貓貓」！駕駛夫氣炸還原過程

夫妻「仙人跳」 男大生上鉤下場超慘

機車竄出砂石車撞上　1死1重傷

「有女友feel」爆乳辣腿照攬客　本尊差很大

飆人行道挨波蘭記者怒轟　陳其邁怒下這令

詐500萬助理費　嘉義9頭身美女議員遭聲押

「富商開價10萬」男騙女友拍性愛片　挨告下場慘

更多熱門

相關新聞

台中惡火奪6命　連Google街景都拍到垃圾山

台中惡火奪6命　連Google街景都拍到垃圾山

台中市中區興中街一棟住宅6日發生6死6傷火警悲劇，房東莊姓婦人有囤物癖，喜歡在外面撿拾物品、回收物到大樓堆放，長年累月甚至形成恐怖「垃圾山」，騎樓被垃圾堆到寸步難行，被認為是造成這次火災釀6死原因之一，連Google街景都拍下垃圾堆積成山、滿溢到騎樓的畫面，甚至連莊婦也被拍入其中。

便秘去圖書館秒通！2招更有共鳴：屢試不爽

便秘去圖書館秒通！2招更有共鳴：屢試不爽

台中惡火6死　他躺4天淚：什麼都沒了

台中惡火6死　他躺4天淚：什麼都沒了

台中惡火奪6命！　家屬返現場引魂

台中惡火奪6命！　家屬返現場引魂

DNA檢驗完成　台中惡火6死者身分確認　

DNA檢驗完成　台中惡火6死者身分確認　

關鍵字：

興中街阿拉夜店惡火火災衛爾康王船幽靈船都市傳說廖大乙

讀者迴響

熱門新聞

快訊／汪小菲12字首發聲大S再婚！

YTR眾量級爆分手！網揪IG發文藏疑點

獨／閃嫁具俊曄　大S媽24字回應

758萬瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　送醫不治

壽司郎貼「8字新公告」超嗆！爭鮮尷尬了

陸劇男神閃電宣布結婚！曬「紅色結婚證」

大便完擦到「衛生紙全白」才乾淨？專家點破1關鍵是警訊

S媽暴怒飆罵新女婿「別搶我女兒」！

大S閃嫁具俊曄遭爆「全面退出演藝圈」！

大S「韓國約會具俊曄」超閃影片曝！他1舉動擄芳心

首例豬心移植成功患者　術後2個月去世

姓名或部首對中這3字任1字玩樂園5折

謝忻13秒片身材全看光！裸照偵辦進度悲吐心聲

老婆開車傳儀表板照「燈一直亮」　千人看傻眼

具俊曄與媽媽同住！首爾「7000萬豪宅內裝曝光」

更多

最夯影音

更多
媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天
朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

具俊曄電話情牽大S...陶晶瑩虧「沒用IG？」　鼓勵離婚婦女談戀愛：不用跟愛情說再見

具俊曄電話情牽大S...陶晶瑩虧「沒用IG？」　鼓勵離婚婦女談戀愛：不用跟愛情說再見

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面