綠營有人推銷「陳建仁選北市」　他：要用2022來卡2024

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綠營有人推銷「陳建仁選北市」　黃揚明：要用2022來卡2024

▲陳建仁、陳時中。（資料照／ETtoday攝影中心）

▲陳建仁、陳時中。（資料照／ETtoday攝影中心）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨年底縣市長選舉布局中，前副總統陳建仁與衛福部長陳時中被視為最強「活棋」，有望前者選台北市，後者出戰桃園市，但媒體人黃揚明則指，綠營現在已有一群人期待陳建仁選北市，連媒體也大力推銷，恐是想用2022來卡2024，畢竟陳建仁若選了就沒有挑戰2024的空間，對誰有利不言可喻。

黃揚明10日在臉書點名《自由時報》，指該報9日以頭版篇幅報導新台灣國策智庫的台北市長民調，陳建仁是綠營最高之後，10日再以A2半版描述「民進黨跨派系立委拱雙陳戰北桃」，似乎釋放出力挺陳建仁選北市的訊息，相當耐人尋味。

黃揚明表示，特別是「跨派系」這篇拱雙陳的立委名單為菊系（新系）立委賴瑞隆、湧言會立委趙天麟，而立法院副院長蔡其昌接受廣播專訪，則僅強調陳建仁到哪裡都很強。而有趣的是，英系立委蔡易餘日前受訪說：「陳建仁入黨，我覺得大家都做太多聯想，應該跟台北市這一局沒有關係，我們綠營現在還是期待陳時中。」

「可見，綠營現在已有一群人期待陳建仁選北市，連媒體也大力推銷，背後有什麼盤算嗎？」黃揚明說，當然，這個雙陳拚北桃的局能否成形，關鍵還是陳建仁個人意願。

黃揚明認為，「但若讓我來解讀，當然就是用2022來卡2024。」陳建仁若能選上台北市長，就沒有挑戰2024的空間了，對誰有利？對誰不利？不言可喻。

根據《新台灣國策智庫》日前公布的2022台北市長最新選情民調評估，在民進黨台北市長初選支持度部分，有31.4％的人力挺陳建仁，24％支持陳時中、18.6％支持前交通部長林佳龍，另外有26％的民眾無法選出任一人。

該民調也指，若民進黨呼聲最高的3名人選對上國民黨立委蔣萬安，支持度分別為蔣萬安44.2％領先陳建仁的37.2％、蔣萬安45.2％領先陳時中的37.7％、蔣萬安48.3％領先林佳龍的32.5％。雖然蔣萬安支持度穩定領先民進黨3名人選，但陳建仁與他的差距是最小的，僅相差7.0個百分點。

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