烏俄軍事衝突引「台海戰爭」？　學者曝美國增印太部署關鍵

▲民進黨國際部舉行「俄烏變局下的台海情勢」座談會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨國際部10日舉行「俄烏變局下的台海情勢」座談會，民進黨國際部主任、立委羅致政會中表示，外界關切烏俄戰爭是否增加中國對台動武的可能性，他認為兩岸軍事衝突可能肇因於對岸領導人過度自信、政權極度不安、意外衝突等3因素，但是台灣政府作法一項很清楚就是「不會發動第一擊」；中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁也分析，美國把戰略重心放在印太地區並未因此改變，反而增加了周邊軍事部署和演訓的強度，這對中方來說是「困擾」的。

羅致政今天在座談會中表示，這幾天很多媒體關注，到底中國會從烏俄戰爭學到什麼教訓？是否增加中國對台動武的可能性？他認為有3種狀況會導致兩岸軍事衝突：一是對岸領導人或政權過度自信，認為可以速戰速決，人民會放下武器投降，二是對岸政權極度不安，必須透過戰爭轉移國內的不滿，甚至對他政權的挑戰，三是意外衝突帶來危機。他強調，「台海戰爭的可能性不在於台灣挑釁，多做了什麼或不做什麼」，台灣政府的作法一項很清楚，就是「不會發動第一擊」。

郭育仁分析，俄羅斯在烏克蘭戰爭失利的原因不明，至今沒有任何一個國家的情報單位可以明確指出，為什麼傳統軍力這麼強的國家會打成這個樣子，現在美國情報圈開始猜測「速戰速決」可能不是普丁的目的，到目前為止，俄羅斯並沒有盡全力在打烏克蘭，至今兩週沒有掌握空優，對歐洲國家來說這是一個「警鐘」，讓歐洲國家更團結保衛民主。

至於中國大陸方面，郭育仁直指，中國本來對台灣的精算一定是武力犯台，但是這次看到國際社會對於俄羅斯打烏克蘭的反應，其必須評估國力是否能應付國際社會集體制裁，另在意願上，英國、澳洲、美國、法國國會都出現對台海局勢的討論，提醒國際社會「其實還有一個霸權準備去欺負一個小國」，而美國的戰略中心並沒有因而轉變，這種情形對中國來說也是困擾的。

郭育仁補充，2月12日美國發布「印太戰略報告」，非常明確地把美國戰略重心放在印太地區，這個戰略重心並沒有因為烏俄戰爭爆發而改變，例如今年持續增加第一、第二島鏈、關島周邊軍事部署和演訓的強度；羅致政並指，在俄烏戰爭之下，美國主要的戰略重心還是放在印太地區，這個議題反而更凸顯歐洲國家的角色。

兩岸政策協會理事長譚耀南表示，不該把烏克蘭戰爭視為「美俄對抗」，實際上，這是俄羅斯與北約國家的直接對抗，烏克蘭卡在中間變成被侵略的國家，而中國在這過程中處境相當尷尬，一方面中國在烏克蘭有重大利益，另一方面又與俄羅斯友好，中國人民也高度支持俄羅斯，未來可觀察俄羅斯總統普丁可以接受中國斡旋到什麼程度，其提出的價碼能否被德國、法國接受，此外，美中關係可能會因此稍微緩和一點點，可是美中關係的本質不會改變，美國也不會放緩現在對中政策及與中國的競爭態勢。