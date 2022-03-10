立委點名「雙陳」出戰北桃＝最佳組合！陳時中：以疫情及政務為重

▲有立委認為，陳建仁參選台北市長及陳時中出戰桃園，會是年底選戰的最佳組合。（資料照／ETtoday攝影中心）

記者張乃文／台北報導

《新台灣國策智庫》8日公布台北市長選舉民調，民進黨呼聲最高的3人分別有前副總統陳建仁、衛福部長陳時中、交通部前部長林佳龍，其中以陳建仁支持度為最高。有綠委認為，陳建仁選北市、陳時中選桃園，將是年底選戰最佳組合。對此，陳時中今（10）日僅回應「目前一樣以疫情與政務為重。」

《新台灣國策智庫》8日公布2022台北市長最新選情民調評估，在民進黨台北市長初選支持度部分，有31.4％的人力挺陳建仁，24％支持陳時中、18.6％支持林佳龍；更有立委直言，若是陳建仁願意參選北市，由陳時中出戰桃園，將會成為九合一選戰的最佳組合。

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陳時中今在下午疫情記者會上表示，「這些都有些想像跟建議，目前我還是一樣，以疫情及政務為重。」

《新台灣國策智庫》公布的2022台北市長最新選情民調評估，調查對象為戶籍在台北市12個行政區、年滿20歲的一般民眾，一共完成1074份有效樣本。在民進黨台北市長初選支持度部分，有31.4％的人力挺陳建仁，24％支持陳時中、18.6％支持林佳龍，另外有26％的民眾無法選出任一人。

若民進黨呼聲最高的3名人選對上國民黨立委蔣萬安，支持度分別為蔣萬安44.2％領先陳建仁的37.2％、蔣萬安45.2％領先陳時中的37.7％、蔣萬安48.3％領先林佳龍的32.5％。雖然蔣萬安支持度穩定領先民進黨3名人選，但陳建仁與他的差距是最小的，僅相差7.0個百分點。

另外，台北市副市長黃珊珊若參選，林佳龍、蔣萬安、黃珊珊的支持度分別為26.9％、35.7％、25.6％；陳時中、蔣萬安、黃珊珊的支持度分別為31％、32％、24.9％；陳建仁、蔣萬安、黃珊珊的支持度分別為29.6％、33.2％、24.9％，蔣萬安的領先優勢明顯縮小。

如果台北市長選戰呈現三強鼎立的狀況，有37.1％的選民認為民進黨贏得台北市長選舉的機會最高。至於是否要推出藍白組合，有52.1％的選民認為兩黨應該各自推出候選人，25.9％的選民認為可以共同推出一位候選人，還有22％的選民無意見。