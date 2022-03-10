　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

疑美論、小國不挑釁論甚囂塵上　羅致政：塑造「畏戰」認知作戰

▲▼民進黨舉行「俄烏變局下的台海情勢」座談會。（圖／翻攝自民進黨直播）

▲民進黨舉行「俄烏變局下的台海情勢」座談會。（圖／翻攝自民進黨直播）

記者呂晏慈／台北報導

俄羅斯上月對烏克蘭發起軍事行動，民進黨國際部主任、立委羅致政10日表示，近期社會出現「疑美論」、「抵抗無用論」，最終目的是為了塑造畏戰、拒戰的氛圍，這很清楚是認知作戰的作為；中國事務部主任吳峻鋕直接點名國民黨立委吳斯懷、國安會前秘書長蘇起、台北市議員徐巧芯、國民黨前主席洪秀柱等人，呼籲應積極應對境外勢力和在地協力者操作認知作戰。

身兼民進黨主席的總統蔡英文上月23日聽取國安會「烏克蘭情勢因應小組」簡報後，做出4項指示，包括譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害、持續強化對台海軍事動態因應整備、全面提升應對認知作戰、持續因應各項經濟變數，其中言明「政府各單位務必加強防範境外勢力及在地協力者所發動的認知作戰，並強化錯假訊息的澄清，以穩定台灣社會內部情勢」。

民進黨國際部今天下午舉行「俄烏變局下的台海情勢」座談會。羅致政會中談及，近來台灣內部出現「疑美論」、「小國不挑釁論」、「抵抗無用論」等內容，最終目的是為了塑造畏戰、拒戰的氛圍，這很清楚是認知作戰的作為。他直指，烏俄戰爭爆發後，吳斯懷、洪秀柱先拋出這種說法，國民黨中央安靜了幾天後，才清楚了解台灣社會不能接受這種論述，甚至是離國際政治現實遙遠。

吳峻鋕更直接點名吳斯懷、蘇起、徐巧芯、洪秀柱等人表示，從烏俄戰爭爆發之後，社會出現4大謬誤，包括質疑烏克蘭危機證明美國不可信的「疑美論」、「棄台論」，批評民進黨政府「親美遠中」是錯誤，以及將烏克蘭危機歸因於民族主義高漲，藉此論述「抗中保台」可能會使兩岸關係惡化，或者用「烏克蘭危機是因為北約東擴」說法，合理化侵略者的行為。

吳峻鋕提醒，中國藉著烏克蘭危機對台進行認知作戰，包括聲稱持台胞證可參與中國撤僑包機、反對將烏克蘭與台灣類比，或藉此形塑「美國不可信」的形象，因此，台灣應該持續強化自我防衛能力以對抗強權威脅，積極應對境外勢力和在地協力者操作認知作戰，並高度警覺中國無孔不入的統戰滲透手法。

兩岸政策協會理事長譚耀南也說，如果把「疑美論」說法講成刻意操作，是心不好、唱衰自己，但若客觀來講，這是因為不夠了解美國政策的變遷，以及美國的核心利益在哪裡，才會冒出這種想法及說法。他強調，「台灣當然還是要自己靠自己」，和平不是乞求而來，失敗主義的投降論不是和平，而是應該把自己的防衛能力建立起來，才能阻卻戰爭發生，因此，應該討論徵兵制、女性是否服兵役等議題，建立共識後，才能一步一步往下走。

►什麼！香奈兒水唇膏打折了

ET快訊
超商開賣「5元奶茶、紅茶」！　限時4天
快訊／開戰後首次！　俄烏外長面對面會談正式登場
爆乳鋼琴YouTuber挨轟！內行揭「超狂月收益」：錢才是真
「高雄式騎法」飆人行道1天抓35人！　5大熱區曝
烏克蘭防空系統太威！奪取俄軍機空中優勢　僵持1週攻不下基輔
大S和媽媽現況曝　小S當和事佬：家人相愛能冷戰多久
小資女遭流浪狗群攻！　雙腿被狂咬「超慘傷勢曝」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台北「杜鵑花季音樂會」12日登場　？te壞特、郭靜、旺福獻唱

民進黨烏俄情勢座談　軍事專家：國防預算4800億才能不對稱作戰

7醫院免費PCR漏洞？民眾省3500元出國檢驗費　北市籲：別不當使用

烏俄軍事衝突引「台海戰爭」？　學者曝美國增印太部署關鍵

台灣基進聯手民間響應「反俄霸」　捐贈烏克蘭千件睡袋、羽絨服

趙少康看韓大選有感！籲在野團結拉下民進黨　「再讓綠執政台灣危矣」

疑美論、小國不挑釁論甚囂塵上　羅致政：塑造「畏戰」認知作戰

林昶佐質詢讓「這群人」重受軍事訓練　網酸「閃尿」：你先上啊

林楚茵喊援烏克蘭捐款免付行政費用　金管會回溯3／2：減退手續費

高考二級僑務行政等3類科　2024年起英檢納應考資格

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

具俊曄電話情牽大S...陶晶瑩虧「沒用IG？」　鼓勵離婚婦女談戀愛：不用跟愛情說再見

快遞員大樓外「投籃式」送包裹　精準丟進2樓窗戶！買家崩潰XD

曹格大鬧餐廳！狂飆髒話砸場　內湖警證實：社維法送辦

「大S老公」具俊曄抵台！　帥氣軍綠外套現身直奔隔離

火燒尾巴！英短貓呆坐沒發現　媽急撲滅...牠一臉問號：啥事？

台北「杜鵑花季音樂會」12日登場　？te壞特、郭靜、旺福獻唱

民進黨烏俄情勢座談　軍事專家：國防預算4800億才能不對稱作戰

7醫院免費PCR漏洞？民眾省3500元出國檢驗費　北市籲：別不當使用

烏俄軍事衝突引「台海戰爭」？　學者曝美國增印太部署關鍵

台灣基進聯手民間響應「反俄霸」　捐贈烏克蘭千件睡袋、羽絨服

趙少康看韓大選有感！籲在野團結拉下民進黨　「再讓綠執政台灣危矣」

疑美論、小國不挑釁論甚囂塵上　羅致政：塑造「畏戰」認知作戰

林昶佐質詢讓「這群人」重受軍事訓練　網酸「閃尿」：你先上啊

林楚茵喊援烏克蘭捐款免付行政費用　金管會回溯3／2：減退手續費

高考二級僑務行政等3類科　2024年起英檢納應考資格

可能領養娃！《步步驚心》劉心悠霸氣：不想為了生小孩而生

快訊／聲押九頭身美女議員失敗！戴寧「涉詐助理費」80萬元交保

「單局」模式飆147　江國豪做好每個動作

葫蘆墩草地音樂會13日登場　寫生獎金最高6000還送限量福蛋

楊俊瀚200M20秒93比港都盃輕鬆　體能教練為短跑好手幫助大

馬力波淪「萬人坑」煉獄！遺體塞滿22m壕溝　恐怖堆屍照曝

瞄準疫後旅遊商機！　國發會地方創生券加碼延至6月底　

限時4天！超商開賣超狂「5元奶茶、紅茶」　加碼蜂蜜菊花茶只要10元

關閉850間俄羅斯門市！　麥當勞估每月損失14億

《娛百》24年前神預言！大S問「光頭會跟我結婚嗎」小S回應起雞皮疙瘩

餐廳見正妹！開口想加Line　女脫罩露笑「可以啊」嚇傻她

政治熱門新聞

國安局：共機「運-8」3月上旬在南海墜海

林智堅找鋼琴老師　初戀親密照意外曝

朱挺玗宣布「退出國民黨」　揭3大理念不合

林昶佐要求國防部開放民間兵源　網酸：你先上啊

明年7月後新進公務員　退撫方案將改為「確定提撥制」

500萬援烏目的曝　涉外幕僚：北京憂「今日普丁明日習近平」成真

韓國瑜遊金門！韓粉熱情搶拍

陳時中「一年還掉353萬房貸」！　最新存款公布

外交部稱武力犯台必付代價　邱國正回應了

北市新增印度男確診足跡　連4天都在大安區印度餐廳

大S電話20年沒變讓具俊曄找到她　背後功臣竟是「工研院」

沈富雄：俄烏戰爭近尾聲「美國成最大贏家」

國安局：中共趁「俄烏戰爭」對台進行複合式威脅

民眾誤認缺電　林錫耀轟國民黨操弄303大停電

更多熱門

相關新聞

俄軍轟炸婦幼醫院　俄聯合國公使竟回：假新聞！

俄軍轟炸婦幼醫院　俄聯合國公使竟回：假新聞！

俄羅斯先前與烏克蘭達成停火協議，並設立人道走廊供民眾逃難，然而俄軍卻在9日空襲馬力波的一間婦幼醫院，澤倫斯基隨即在推特po出醫院災後照，並指出俄軍違反停火協議，導致無數無辜婦人與孩童活埋於瓦礫之下，同時要求全球各國不要再旁觀，成為這場劫難的幫兇，引發熱議。不過俄羅斯駐聯合國公使卻在推特上痛批，這個消息根本就是「假新聞」！

國防部盤點俄軍電戰系統　籲民眾看到就摧毀

國防部盤點俄軍電戰系統　籲民眾看到就摧毀

烏克蘭2收容所遭砲擊　犬貓身亡

烏克蘭2收容所遭砲擊　犬貓身亡

美眾院通過預算案　金援烏克蘭3800億

美眾院通過預算案　金援烏克蘭3800億

北京一邊援助烏克蘭500萬　大陸官媒一邊強化俄羅斯軍隊正面宣傳

北京一邊援助烏克蘭500萬　大陸官媒一邊強化俄羅斯軍隊正面宣傳

關鍵字：

民進黨烏克蘭

讀者迴響

熱門新聞

快訊／汪小菲12字首發聲大S再婚！

獨／閃嫁具俊曄　大S媽24字回應

大便完擦到「衛生紙全白」才乾淨？專家點破1關鍵是警訊

758萬瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　送醫不治

S媽暴怒飆罵新女婿「別搶我女兒」！

陸劇男神閃電宣布結婚！曬「紅色結婚證」

大S閃嫁具俊曄遭爆「全面退出演藝圈」！

首例豬心移植成功患者　術後2個月去世

大S「韓國約會具俊曄」超閃影片曝！他1舉動擄芳心

壽司郎貼「8字新公告」超嗆！爭鮮尷尬了

老婆開車傳儀表板照「燈一直亮」　千人看傻眼

YTR眾量級爆分手！網揪IG發文藏疑點

姓名或部首對中這3字任1字玩樂園5折

謝忻13秒片身材全看光！裸照偵辦進度悲吐心聲

這天後溼答答　「全台有雨」時間出爐

更多

最夯影音

更多
媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天
朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面