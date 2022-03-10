疑美論、小國不挑釁論甚囂塵上　羅致政：塑造「畏戰」認知作戰

▲民進黨舉行「俄烏變局下的台海情勢」座談會。（圖／翻攝自民進黨直播）

記者呂晏慈／台北報導

俄羅斯上月對烏克蘭發起軍事行動，民進黨國際部主任、立委羅致政10日表示，近期社會出現「疑美論」、「抵抗無用論」，最終目的是為了塑造畏戰、拒戰的氛圍，這很清楚是認知作戰的作為；中國事務部主任吳峻鋕直接點名國民黨立委吳斯懷、國安會前秘書長蘇起、台北市議員徐巧芯、國民黨前主席洪秀柱等人，呼籲應積極應對境外勢力和在地協力者操作認知作戰。

身兼民進黨主席的總統蔡英文上月23日聽取國安會「烏克蘭情勢因應小組」簡報後，做出4項指示，包括譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害、持續強化對台海軍事動態因應整備、全面提升應對認知作戰、持續因應各項經濟變數，其中言明「政府各單位務必加強防範境外勢力及在地協力者所發動的認知作戰，並強化錯假訊息的澄清，以穩定台灣社會內部情勢」。

民進黨國際部今天下午舉行「俄烏變局下的台海情勢」座談會。羅致政會中談及，近來台灣內部出現「疑美論」、「小國不挑釁論」、「抵抗無用論」等內容，最終目的是為了塑造畏戰、拒戰的氛圍，這很清楚是認知作戰的作為。他直指，烏俄戰爭爆發後，吳斯懷、洪秀柱先拋出這種說法，國民黨中央安靜了幾天後，才清楚了解台灣社會不能接受這種論述，甚至是離國際政治現實遙遠。

吳峻鋕更直接點名吳斯懷、蘇起、徐巧芯、洪秀柱等人表示，從烏俄戰爭爆發之後，社會出現4大謬誤，包括質疑烏克蘭危機證明美國不可信的「疑美論」、「棄台論」，批評民進黨政府「親美遠中」是錯誤，以及將烏克蘭危機歸因於民族主義高漲，藉此論述「抗中保台」可能會使兩岸關係惡化，或者用「烏克蘭危機是因為北約東擴」說法，合理化侵略者的行為。

吳峻鋕提醒，中國藉著烏克蘭危機對台進行認知作戰，包括聲稱持台胞證可參與中國撤僑包機、反對將烏克蘭與台灣類比，或藉此形塑「美國不可信」的形象，因此，台灣應該持續強化自我防衛能力以對抗強權威脅，積極應對境外勢力和在地協力者操作認知作戰，並高度警覺中國無孔不入的統戰滲透手法。

兩岸政策協會理事長譚耀南也說，如果把「疑美論」說法講成刻意操作，是心不好、唱衰自己，但若客觀來講，這是因為不夠了解美國政策的變遷，以及美國的核心利益在哪裡，才會冒出這種想法及說法。他強調，「台灣當然還是要自己靠自己」，和平不是乞求而來，失敗主義的投降論不是和平，而是應該把自己的防衛能力建立起來，才能阻卻戰爭發生，因此，應該討論徵兵制、女性是否服兵役等議題，建立共識後，才能一步一步往下走。