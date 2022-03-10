民進黨烏俄情勢座談　軍事專家：國防預算4800億才能不對稱作戰

▲民進黨國際部舉行「俄烏變局下的台海情勢」座談會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

烏俄戰爭持續之際，民進黨國際部10日舉行「俄烏變局下的台海情勢」座談會，軍事專家、國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲會中呼籲，台灣合理的國防預算應至少在4800億規模，才能真正達到不對稱戰力；兩岸政策協會理事長譚耀南也拋出，台灣應該建立防衛能力，討論徵兵制、女性是否服兵役等議題，才能一步一步往下走。

蘇紫雲分析，中國國防預算持續擴增，2022年較前年增加7.1％、達1.45兆人民幣（約6.45兆台幣），是「用錢袋穩住槍桿子」，相對而言，台灣的國防預算雖微幅增加，但總額仍不足，需仰賴特別預算編列支應，不利穩定的建軍，依照各國國防預算結構推估，台灣合理的國防預算應至少在4800億的規模，如此才能真正達到不對稱戰力。

蘇紫雲指出，台灣相對烏克蘭在地緣政治上更具重要性，例如日本90%原油、76％天然氣都需經過台海周邊，美國也要仰賴台灣阻擋中國潛艦由巴士海峽進入菲律賓海，中華民國台灣的生存是這些周邊國家的利益，在此狀況下，台灣更有責任傳遞出「我們不會是依賴者」的訊號，這會比詢問其他國家是否協防台灣來得有意義。

譚耀南表示，烏克蘭戰爭爆發後，社會盛傳「疑美論」，如果把它講成刻意操作，是心不好、唱衰自己，但若客觀來講，這是因為不夠了解美國政策的變遷，以及美國的核心利益在哪裡，才會冒出這種想法及說法，「台灣當然還是要自己靠自己」，和平不是乞求而來，失敗主義的投降論不是和平，而是應該把自己的防衛能力建立起來，才能阻卻戰爭發生，因此，應該討論徵兵制、女性是否服兵役等議題，建立社會共識後，才能一步一步往下走。

中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁也說，台灣的交戰守則（military doctrine）應該視時間點改變，例如俄羅斯從去年開始集結大軍在烏克蘭邊境，持續在周邊國家進行軍演，烏國北、東、南都是俄軍，但烏克蘭卻還在等待戰事的爆發。他指出，不能因為民主國家愛好和平，就對立即性的威脅沒有任何動作，「不能被動的等著被打」。

郭育仁說明，他的說法不是主張「台灣要開第一槍」，而是面對中國頻繁騷擾行為，台灣的軍事單位會慢慢習慣被騷擾，警覺心就會降低。

郭育仁並指，烏克蘭戰爭凸顯出軍事與安全韌性、後備動員體系的重要，且台灣應該要有具威脅性的打擊能力，要清楚地讓對方知道：你只要蠢動就會付出龐大代價；他也說，普丁這次的用兵模式蠻奇怪的，並沒有盡全力攻打烏克蘭，反而在第一時間用100多枚短程彈道飛彈攻打烏北、烏東、烏南城市，分散對方注意力，讓軍隊無法集結，對比台灣，則應該避免中方先攻打離島，同時用飛彈攻擊台灣重要軍事設施，讓我方內部自己崩潰跟中方求和的狀況。