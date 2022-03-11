美國防部：若中國武力進攻　烏克蘭人將成台灣自衛典範

▲俄羅斯坦克遭烏克蘭軍隊摧毀。（圖／路透）



文／中央社記者徐薇婷華盛頓10日專電

美國助理防長卡爾林今天出席國會聽證會表示，烏克蘭情勢非常值得台灣研究，從此可看出台灣須打造不對稱戰力，讓人民做好作戰準備，才能在主權遭中國侵犯時儘快動作。

參議院外委會今天召開聽證會，邀請國防部主責戰略、計畫與軍事能力的助理部長卡爾林（Mara Karlin）、國務院政軍局助卿露易絲（Jessica Lewis）出席作證，說明美國對外安全合作與協助。

由於適逢俄烏爆發戰火，美方能如何提供烏克蘭更多協助成為聽證會重點。但為避免印太區域也上演類似衝突，參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）、共和黨首席議員里契（Jim Risch）雙雙關心起台灣防衛戰力。

卡爾林表示，台美定期會針對台灣防衛需求進行磋商，以確保美國能協助台灣依據當前威脅量身打造軍力。她認為烏克蘭情勢非常值得台灣研究，因為從此可看出為何台灣需要竭盡所能，打造不對稱戰力，並讓人民做好作戰準備。

卡爾林說：「這樣萬一中國選擇侵犯其（指台灣）主權，台灣才能儘快行動。」

梅南德茲詢問，台灣是否應著重強化不對稱戰力，勝於添購傳統武器。露易絲指出，從烏克蘭經歷確實可得此結論，美方相信台灣應著重在不對稱戰力，這意味著打造具成本效益、機動性、韌性及去中心化的防衛系統。

露易絲表示，台灣另一部分該做的是改革後備制度，從烏克蘭的例子可見，人民須準備好作戰；但她強調，美國當然不希望台灣出事。她說，台灣目前正採取作為因應此議題，例如成立全民防衛動員署，並與美國國民兵合作。