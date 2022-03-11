雙標鄰居放任孫子打球亂砸　她點出「誇張行為」問：要繼續忍嗎

▲惡鄰放任小孩社區內打球，四處砸花盆車輛，她求問「是否要繼續隱忍」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「爆料公社」抱怨，他居住的社區有一戶鄰居非常無理，經常嚴厲指責其他人、八卦他人是非，還放任孫子在社區玩躲避球，但球砸到別人鐵門、車輛及花盆等，鄰居卻連一句道歉都不肯說，逼得大家（包含社區其他住戶）只好花錢加裝監視器自保。

原PO在爆料公社說，他住的社區有一名很愛講人是非的住戶A，對方出門可以不關公共鐵門，但其他人忘了關就會被罵，社區車道只能住戶A的兒子停車，其他人一停，住戶A馬上會跑出來指責，還放任孫子在車道玩躲避球，球打到花盆造成花斷裂都沒有一句道歉，砸到別人的門或砸到車，也當作沒看到。

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原PO感嘆，一旦有人忍不住制止住戶A孫子的行為，就變成住戶A的攻擊對象，所以大家都儘量避免和他們接觸，怕成為住戶A聊是非八卦的對象，「我們已經裝了監視器，避免自家的花盆跟車子被破壞，但遇到這樣的惡鄰居，是否要繼續隱忍還是翻臉，想問問大家該怎麼做？」

其他網友看了貼文後表示，「這種人最怕遇到比他還惡的人，這種人被狠狠欺負一次，就會變成人人口中的好鄰居」、「全社區的人一起排擠他呀，他兇你比他更兇」、「你就做一樣的事，沒理由他做，你們不能做吧，做到他受不了」、「忍耐只會讓對方更得寸進尺，只要不傷害人，就跟對方玩啊」。

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