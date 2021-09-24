我方以「台澎金馬」申請入CPTPP 　柯文哲酸：雙標黨活生生的例子

記者蘇晏男／台北報導

經濟部22日宣布正式遞出加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）申請，而行政院昨則透露是以「台澎金馬個別關稅領域」名義加入。對此，台北市長柯文哲24日狠酸，這就是雙標黨活生生的例子。

柯文哲24日下午主持台北市防疫記者會，會中針對蔡政府恐以開放福島5縣食品，換取加入CPTPP一事，他表示，自己面對福島核食的態度從頭到尾都一致，就是理性、務實、科學，美國、歐盟怎麼做，原則就是跟世界接軌。

他進一步說明原則有二：第一、要有符合國際的檢驗標準；第二、明白標示，讓人民有自由選擇的權利。

柯文哲表示，蔡英文會用什麼方式去參加CPTPP是一個嚴肅的題目，行政院最近在說參加CPTPP，台灣GDP可以增加0.52％，但凡是有利有弊。柯強調，「參加國際組織我都贊成」，台灣是海島國家要融入世界，他贊成這個大原則，不過一旦加入後，農產品等都可以自由進口，我們農民的保護在哪？服務業的保護在哪？進來的外資怎麼管制？我們現在對中資管成這樣子，一旦大家都加入CPTPP，這些都是問題。

柯文哲表示，這絕對不是蔡總統講的水到渠成，「我要講的是海嘯來了」，真的參加的話沒那麼簡單，國內要所準備的，到底農業、服務業受到的衝擊，以及外資的管制，（政府）要先講好。

媒體追問，加入CPTPP可能會過不了會員國的共識決，導致無法加入，被有些專家進口萊豬翻版，市長怎麼看？柯文哲重申，參加國際組織、融入地球村，這大方向他都支持，因為長遠地看是對的，透過貿易，整個經濟效益會提高，但凡是有利就有弊。



柯文哲說，屆時如果農產品自由進口，我們國內農業擋不擋得住？接著，柯也提到，當年ECFA、服貿的問題，「當年服貿鬧那麼大才有太陽花學運」，此次加入CPTPP，條件是不是一樣？現在防中資成這樣，到時中資要進來，你要怎麼去規範？這都是問題，絕對沒有想像簡單，政治還是要務實，不是喊口號，政治是要準備的。

對於行政院以「台澎金馬個別關稅領域」名義加入CPTPP，但國民黨執政時也是用同樣名稱，卻被民進黨批矮化台灣一事，柯文哲酸，這就是雙標黨活生生的例子。