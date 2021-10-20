貪小便宜也上榜！「台人3行為爆反感」鄉民白眼狂翻：很沒水準

▲台灣人有什麼行為讓人難以忍受？（示意圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

不論好壞，每個民族都有自己的特色，就有網友好奇，以台灣人來說，大家覺得最討厭、最令人反感的行為是什麼？討論文曝光後，立刻引發熱烈討論，而讓最多人難以忍受的就是「雙標」，其次則有違停、貪小便宜等等。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「你最討厭台灣人哪些行為跟個性」為題發文，提到部分台灣人會有一些討人厭的言行舉止，眾多行為之中，大家覺得什麼是最令人反感、難以接受的呢？

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貼文曝光後，被最多人提到的就是雙標，「雙標又硬拗」、「雙標硬拗，傲慢嘴臉」、「雙標再雙標」、「絕對是雙標」、「理盲濫情，但最討厭的絕對是雙標」、「雙標，我可以嗆你，你不能嗆我」、「雙標不長腦」、「雙標，言行很沒水準」、「雙標，能力差又自以為」。

▲有不少網友都受不了違停、鑽車縫的行為。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

除了雙標外，也有很多網友覺得違停和貪小便宜很讓人受不了，「違停還理直氣壯」、「違停一下會怎樣」、「巷弄萬年違停」、「三寶違停被檢舉還罵人」、「違停、占用人行道」、「違停還大聲嗆」、「短視近利、貪小便宜」、「貪小便宜還自以為聰明這真的令人非常厭惡」、「貪小便宜、奧客心態」、「貪小便宜的一堆，唯利是圖」、「受不了貪小便宜、愛跟風排隊」。

此外，還有些網友分享了其他讓人反感的行為，「（機車）愛亂鑽絕對最無法忍」、「塞車時插隊」、「騎摩托車亂鑽，自以為是路上老大」、「改車製造噪音」、「補習文化」、「交通習慣差勁」、「自己違法還罵別人檢舉魔人」、「無腦一窩蜂」、「人情擺在第一位，凌駕道德、法律」、「差不多的個性還有隨便」。