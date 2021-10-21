台灣人哪些「壞習慣」最討厭　網點名3種行為：臉皮厚到極點

▲最討厭台人的壞習慣，鄉民點名3種行為：「臉皮厚到爆」。（圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

每一個國家都有讓人喜歡、讓人不喜歡的文化或生活習慣，一名網友在批踢踢表示，生活上多少會碰到一些令人討厭的言行舉止，好奇大家最討厭台灣人哪一些壞習慣，貼文一出立刻引發網友熱議，其中3種行徑被大多網友點名。

原PO在批踢踢以「最討厭台灣人哪些行為跟個性」為題，表示大家平常一定會遇到一些令人不喜歡的言行舉止，但是如果要從這些言行舉止中選出，一個最讓人最討厭、最反感的，「請問是哪種行為跟個性，最讓你無法忍受」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「違停」被許多網友點名。（示意圖／記者鄧木卿攝）

貼文一出立刻引發網友熱議，其中有不少人點名「違停」，有人說，「違停還厚臉皮且理直氣壯」、「違停，不把安全當一回事，方便當隨便」、「只想方便亂違停，又受不了被檢舉」、「違停又只會罵檢舉達人的敗類」。

其他如「貪小便宜」、「雙標」也有許多人點名，「有些人從節儉變成貪小便宜，什麼都想免費」、「貪小便宜，什麼都想鑽漏洞」、「有免費的東西，就拚命鑽漏洞搶」、「理盲濫情，但最討厭的絕對是雙標」、「雙標又希望公平正義」、「雙標還覺得理所當然」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘