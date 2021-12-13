天龍嫂「回雲林老家秒臭臉」　收100萬聘金仍狂嘴：沒幫出頭期

▲大嫂雙標又愛抱怨。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前寫下長文替父母親抱不平，大嫂是天龍人，每次陪大哥回雲林老家時，就會擺臭臉跟狂抱怨，明明婆家給足100萬作為大小聘，房子頭期也是哥哥全扛，甚至填女方的名字，她仍不滿足，反過來埋怨「公婆沒幫出頭期款，讓他們夫妻倆辛苦背貸。」

女網友在爆料公社APP提到，「大嫂還是大哥女友時，每次陪他回雲林老家就擺臭臉跟狂抱怨，看到我爸媽連阿姨、叔叔都不會叫，我媽倒茶給她還嫌茶杯很臭很髒，結婚時聘金要拿足，但問嫁妝有什麼？娘家卻說我女兒就是最好的嫁妝。不過既然哥哥愛上了，我爸媽也不方便說什麼，只要他們小倆口開心就好。」

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原po接著說，婚後哥嫂定居新竹，由於他們家務農，哥哥又很喜歡吃大陸妹，所以母親種很多，也會讓他帶回家，「不過我大嫂每次都擺臭臉，說車子載菜載到變很臭；我媽買了很多高級水果要給他們，也是說水果很重她不要，但家裡是我哥在煮菜，有東西也是他搬，她到底有什麼好抱怨的？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

原本，身為小姑的她認為別干涉太多，都睜一隻眼閉一隻眼，就怕變毒菇，怎料她無意間發現和大嫂有共同臉書好友，結果一翻嫂子臉書，赫然發現一堆毒姑巫婆文，氣得差點暈倒，「如果不要青菜妳直說，為什麼要說我媽都把爛菜丟給妳？菜沒灑農藥有點蟲蛀是正常的，已經把最漂亮的拿給你們了，還要被妳這樣說。」

不僅如此，大嫂還經常埋怨婆家，沒幫出房子的頭期款，害他們背貸很辛苦，這讓她更憤怒，「我家只是個務農的，妳大聘小聘100萬，已經花光兩老的存款，還跟親友借錢了，他們若再幫你們出，老人家要怎麼過活？而且房子是寫妳的名字，頭期款我哥賣股票繳的，妳沒出一毛，憑什麼還來抱怨我爸媽？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

最後，她無奈表示，「我哥也曾跟大嫂說，如果不想回來可以別回來，但我大嫂不放心，因為哥的初戀是我家鄰居，她怕那個女的會來勾引我哥。算了...會打這堆是因為他們要走時還當我媽的面大吵，我看不過老媽難過，才會上來抱怨。」

對此，網友們白眼滿天飛，紛紛回應「大嫂有公主癌，大哥是馬子狗」、「放心~那種公主被離掉後會無法生活，你哥不會XD」、「就妳哥哥問題最大啊！這種的還敢娶回家」、「說菜臭？她才臭」、「妳哥哥這哪是娶老婆？這根本像是在供祖宗！對長輩這麼沒禮貌，我覺得是妳哥哥的問題」、「這跟天龍不天龍沒關係， 是大嫂自己嘴臭」。