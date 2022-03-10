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iPhone SE3資費出爐！25歲以下「5G 999」方案再加碼

▲iPhone SE3。（圖／取自蘋果）

▲iPhone SE3資費出爐。（圖／取自蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

中華電信今日宣布首款支援5G的全新iPhone SE購機優惠資費，申辦精采5G月繳1,399元，就能以0元將全新iPhone SE 128GB帶回家，30個月租期，並享行動上網吃到飽、最大網內免費講，及加碼贈Hami Point最高1,500點。遠傳也公布最新資費方案，搭配「遠傳心5G方案」月付999元，iPhone SE(64GB)直接0元帶回家。

中華電信表示，VIP客戶續約，可再享購機折價優惠最高5,000元。

針對25歲以下年輕族群，購買全新iPhone SE或iPhone 13搭配精采5G任一資費方案，立即加碼送最喜歡的KKBOX前3個月免月租好禮，若搭配精采5G月繳999元以上，再享iPhone SE或iPhone 13購機折價1,000元。

中華電信表示，提供果粉最超值的購機資費方案優惠，全新iPhone SE與iPhone13全系列搭配精采5G月繳599元到2,699元任一資費，皆能選擇24/30/36/48個月的多元租期方案。

遠傳也公布最新資費方案，搭配「遠傳心5G方案」月付999元，iPhone SE(64GB)直接0元帶回家；另外「遠傳心5G方案」月付1399元，iPhone 13綠色(128GB)也直接0元帶回家。

iPhone 13 Pro松嶺青(128GB)只要6,300元。預約登記並申辦成功，即贈配件購物金1,000元，還可加碼抽iPad Pro。

遠傳表示，申辦「行動裝置險」預繳方案即享遠傳幣回饋，最高送600遠傳幣，讓果粉使用新機最安心，用戶使用遠傳friDay聯名卡購機，最高可再享3%+1%回饋，助攻果粉即刻展開5G新生活，老客戶只要續約成功立即免付萬元的預繳費。

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