中華電信iPhone SE3預購開跑　6分鐘內全部賣光！

▲iPhone SE 3。（圖／取自蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

中華電信今早10點開啟iPhone SE3的預約活動，網站順暢未塞車，不過，5分鐘不到，星光色與紅色已經全部額滿，稍後，午夜色也額滿，換句話說，6分鐘不到，三種顏色，各種容量規格，全部賣光，顯示iPhone SE3的超人氣。

從預約的情況來看，256 GB是最受歡迎的容量，無論是午夜色、星光色、紅色，都是最快秒殺的規格。

蘋果新一代 iPhone SE售價從1萬3900元起跳（64GB），是蘋果最便宜的5G手機，128 GB版售價1萬5500元，256 GB版售價1萬9000元，兩萬元有找。

▲中華電信iPhone SE3 午夜色預約，秒殺。（圖／翻攝自官網）

▲中華電信iPhone SE3預購活動，紅色是最快秒殺的顏色。（圖／翻攝自官網）

▲中華電信iPhone SE3預購活動，星光色也是秒殺。（圖／翻攝自官網）

蘋果新一代 iPhone SE搭載與 iPhone 13相同的A15 仿生晶片，運算效率極高，不論是執行遊戲、擴增實境等高耗能作業，都能有流暢的體驗，螢幕尺寸則維持與前一代相同的4.7吋，方便用戶單手操作，電池續航力也比前一代 iPhone SE更持久。

相機則配備1200萬畫素的主鏡頭及700萬畫素前鏡頭，並新增攝影風格套用等功能，以及支援夜間模式縮時攝影。新一代 iPhone SE更保留果粉熟悉的實體 Home鍵及Touch ID 鍵，讓用戶即使戴著口罩，也能以簡單私密且安全的指紋辨識方式解鎖手機。

中華電信昨宣布開放全新iPhone SE限量網路預約，活動自今（10）日10點起至14時，不過活動開始6分鐘不到，就被搶購一空。

中華電信表示，全新iPhone SE，以及iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max松嶺青色與iPhone 13、iPhone 13 mini綠色等全新新色，將於3月18日起在中華電信服務據點及中華電信網路門市正式開賣。