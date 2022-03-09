最便宜5G iPhone SE3來了！三大電信業者預購攻略看這裡

▲iPhone SE 3顏色。（圖／取自蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果今日凌晨舉辦春季發表會，最受注目的莫過於最便宜5G iPhone SE3，今日各家電信業者也推出預購開跑時間、方式，《ETtoday新聞雲》也整理三大電信業者中華電信、遠傳、台灣大哥大的預購方式，給消費者參考。

▲iPhone SE3電信業者預購開跑。（圖／取自蘋果）

中華電信

中華電信目前還沒有公布資費方案，僅公布預購方法，自3月10日10點起，於中華電信預約網站登記，選擇機型並填寫資料，回覆認證簡訊或輸入簡訊認證碼，取得預約單號，第二階段則需要靜候到貨通知，至中華電信官網完成訂購，選擇門市取貨或宅配到府。

中華電信也表示，全新iPhone SE，iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max松嶺青色與iPhone 13、iPhone 13 mini綠色等全新新色，也將於3月18日起在中華電信全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣。

遠傳

遠傳則是今(９)日上午11:00起開放線上預約登記，果粉們只要於線上預約登記並於網路門市申辦成功，即享配件購物金1,000元，還能抽iPad Pro。

遠傳表示，只要預約登記並申辦成功即贈配件購物金1,000元，此外，遠傳還加碼抽iPad Pro，快來試試您的好手氣將iPad Pro帶回家，而申辦「行動裝置險」預繳方案即享遠傳幣回饋，最高600遠傳幣直接送，用戶使用friDay聯名卡購機，最高可再享3%+1%回饋，遠傳老客戶續約成功立即免付萬元的預繳費。

▲全新iPhone SE 3為最便宜5G iPhone。（圖／取自蘋果）

台灣大

台灣大則於晚間公布預購訊息，將於3月11日晚上9時開放全通路預購，用戶只需付1,000元訂金，即可完成預購，並享優先取貨，申辦1,399元以上專案搭購iPhone SE，再送2,000元momo幣。

預購外，台灣大將於3月18日全面開賣，3月底前搭配1,399以上資費購買iPhone 13系列，限時加碼享momo幣2,000元，momo會員申辦5G指定專案，還有「mo幣加」好康，每月只要在momo購物網消費滿額，就能獲得momo幣回饋，合約期間最多還能再獲得28,800元momo幣，輕鬆折抵momo購物消費。

用戶若擁有台灣大哥大Open Possible聯名卡，每月5G電信費最高還能回饋5.5%，且卡友於myfone門市綁約購機，刷卡即可享3%現金回饋。

▲iPhone SE預購攻略。（圖／記者陳俐穎製）