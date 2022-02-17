過水交易造成1.3億元損失　中華電信科長假採購真放貸50萬交保　

▲台南地檢署偵辦中華電信台南營業處陳姓科長等人，涉嫌以「過水交易」方式，造成公司1億3千多萬元損失，將陳姓科長等3人交保，其餘被告請回。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署偵辦中華電信勞務採購弊案，指揮台南市調查處、南部地區機動站搜索台南營業處7處所，帶回陳姓科長等12人偵訊，檢調查出陳姓科長涉嫌以「過水交易」方式，非法將公司資金借貸給10多家業者，造成中華電信至少1億3千多萬元損失，偵訊後諭令陳姓科長等3人交保，並擴大偵辦中。

檢察官錢鴻明查出，中華電信台南營運處陳姓科長等人，自2016年間起，為達成企業客戶業務經營競賽績效 ，以不合營業常規交易、非法將公司資金貸與他人及偽造文書之不法行為，利用虛構之承攬契約，以假交易真放貸之「過水交易」模式，非法將公司資金貸給10餘家業者，致使公司承擔未能順利收款之高風險交易，終因廠商無法如期還款而遭受重大損害，截至2018年9月為止，初步估計中華電信公司因此損失金額總計新台幣1億3699萬元。

檢調專案小組2月16日傳訊包括中華電信台南營運處陳姓科長、吳姓股長及黃姓工程師，與外部業者共12名被告到案，搜索處所共計7處，檢察官訊問後認陳姓科長、吳姓股長及黃姓工程師涉犯證券交易法之特別背信罪嫌重大，但無聲請羈押之必要，分別諭知新台幣50萬元、10萬元及10萬元具保後請回，其餘被告則均請回，全案由檢調專案人員擴大偵辦中。