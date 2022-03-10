台南鹽水區11個案接觸者　採檢2127人皆陰性　

▲台南市增加匡列近日公布之鹽水區COVID-19相關本土11個案接觸者，合計共2127人，篩檢結果至目前皆為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為及時阻斷COVID-19傳播鏈，避免疫情蔓延，台南市增加匡列近日公布之鹽水區COVID-19相關本土個案20912、20973、20974、20995、20996、21031、21032、21033、21034、21083、21084接觸者，合計共2127人，篩檢結果至目前皆為陰性。

台南市衛生局指出，台南市新營、鹽水區設置篩檢站，並透過37區衛生所發放家用快篩，經統計篩檢站3月6日至9日共篩檢639人，另3月5日至9日共發放829份家用快篩。

黃偉哲市長呼籲，鹽水區衛生所11日上午8時30分至11時仍會於衛生所旁停車場（鹽水區武廟路1號）提供篩檢服務，請市民持身分證、健保卡前往；也請市民透過37區衛生所領取家用快篩試劑後，配合於24小時內回覆篩檢結果，如有身體不適情形或疑似症狀，也請儘速就醫。

另為鼓勵市民接種COVID-19疫苗，自3月10日起至4月10日止，65歲以上民眾及55歲以上具原住民身分者，於台南市37區衛生所門診、衛生所設置之接種站及合約醫療院所完成接種COVID-19疫苗第1劑、第2劑及追加劑者，可領取500元以下禮券或禮品；於3月31日前完成接種第1劑、第2劑COVID-19疫苗的18歲以上市民，則可領取200元以下禮券或禮品。若接種院所未發放禮券或禮品，市民可持該院所開立之領取單及黃卡，至該區衛生所補領。