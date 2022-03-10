驚悚撞擊影像曝！台南善化深夜2車相撞　3人拋出車外1命危

記者林悅／台南報導

台南市善化區興農路、烏橋中路口，9日深夜11時15分許發生重大車禍，2部自小客車相撞，有3人拋出車外，台南市消防局據報派員前往救援，將無生命跡象的張姓男子等3人送醫救治，另楊姓男子自行就醫，目前真正肇事原因及相關責任正由善化分局警方調查處理中。

▲台南市善化區興農路、烏橋中路口發生重大車禍，造成5傷其中1人命危。（圖／記者林悅翻攝）

▲ 台南市消防人員搶救傷患。（圖／民眾提供，下同）

台南市消防局119勤務中心9日深夜11時15分獲報，善化區善化區興農路、烏橋中路口有2車衝撞、傷者不少，立即調派善化、南科、安定、麻豆消防分隊大批人力前往救援，發現現場地上有3名傷者，其中1人已無生命跡象，另外2人重傷，馬上送麻豆新樓醫院、台南市立安南醫院及奇美醫院救治。其中命危傷者為28歲張姓男子，經送往麻豆新樓醫院搶救已恢復呼吸心跳，目前仍在加護病房救治中。

台南市善化分局指出，3月9日深夜11時15分許，善化區興農路與烏橋中路口發生重大車禍，21歲葉姓男子（有駕駛執照、酒精呼氣值0mg/L、受傷）駕駛自小客，搭載乘客王姓男子（受傷）、張姓男子（重傷，現場無呼吸心跳）、呂姓男子（受傷）等3人，沿烏橋中路由南往北直行通過事故路口時，與20歲楊姓男子（有駕駛執照、酒精呼氣值0mg/L、受傷自行就醫）駕駛，搭載乘客吳姓友人（未受傷），沿興農路由西往東直行通過路口之自小客發生車禍碰撞肇事，雙方共計5人受傷送醫。

善化分局指出，案發後警方立即派員到案管制交通，並進行勘查測繪蒐證，初步研判肇事原因是雙方行經閃光號誌路口，未依規定禮讓、減速，惟真正肇事原因及相關責任正由善化分局調查處理中。