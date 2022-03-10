「台南最美公車站」風鈴木盛開　民眾搭車搶拍網美照

▲大台南公車18路「大光國小」站候車亭兩旁紅花風鈴木今年也盛大開花，枝頭滿滿是美麗的粉紅花朵，被網友封為「台南最美公車站」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

3月春暖花開，大台南公車18路「大光國小」站候車亭兩旁紅花風鈴木今年也盛大開花，枝頭滿滿是美麗的粉紅花朵，被網友封為「台南最美公車站」吸引許多追花族和公車迷來朝聖拍照。

交通局表示，大台南地區有多處特色公車候車亭，也有隨花季綻放的季節限定候車亭，如紅花風鈴木、金黃色阿勃勒候車亭，等待公車族前來打卡。

台南市長黃偉哲力推後疫情時代觀光振興，非常鼓勵遊客來到台南體會特有人文風情，臺南市區除了知名古蹟景點，不經意的街角也常有驚喜，搭乘公車輕旅行是最好的城市體驗。

交通局長王銘德表示，每逢粉紅風鈴木花季時節，大光國小候車亭的粉紅風鈴木盛開，成為公車路線上最美的風景，等車搭車心情也非常愉悅，更吸引不少民眾搶拍「網美照」，趁著花期建議民眾可搭乘市區公車18路到「大光國小」站下車，即可欣賞繁花美景。

王銘德局長指出，「大光國小」公車站位於北門路二段，雙向都建有候車亭，也都植有風鈴木，建議上午拍攝西側、下午拍攝東側候車亭為順光。更可搭配大台南公車APP或候車亭上的動態系統LED，預估公車到站時間，捕捉公車、候車亭、繁花同框美景。

公共運輸處處長吳俁之表示，大台南地區有許多特色候車設施，除了大光國小站，如後壁站前的公車站以稻米為造型，林鳳營站前公車站則為火鶴花意象，水道博物館候車亭則是水管造型時尚工業風，民眾不妨安排公車輕旅行，發現大台南公共運輸美麗風景。