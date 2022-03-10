永康科技園區流浪狗出沒群攻　小資女下班被狂咬「超慘畫面曝」

▲網友PO文指台南永康科技園區有流浪狗群出沒傷人情事，提醒民眾活動時要小心。（圖／翻攝自臉書社群）

記者林悅／台南報導

有網友指出，台南永康科技園區有流浪狗群出沒，並攻擊1名小資女，讓小資女的雙腿傷痕累累，網友提醒民眾要小心！台南市動保處指出，已捕捉到4隻流浪狗，後續將妥善安置，並持續管制當地遊蕩犬，避免類似情況發生。

有網友在臉書社群PO文指出：「會在永康科技園區活動的民眾注意了，3/4晚間我同事下班要去牽車的途中（永科一路要接王行路）遭到一群流浪狗攻擊，雙腿被咬成這樣……」，網友說：「這幾天我們都有尋求動保處協助抓狗，但動保處竟然叫我們指認出是哪一隻狗咬的，他們再來抓….，大家若是下班經過，或是晚上會在園區裡運動一定要注意安全」。

▲台南市動保處積極派員前往誘捕流浪犬，避免民眾受害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，永康科技園區、科工區一帶流浪犬群聚傷人並非首次，今年初也有民眾在臉書社團發文，內容提到家人下班在園區運動時，遭流浪犬群攻擊，提醒上下班的民眾要注意安全，如今又再傳出浪犬傷人。

台南市農業局動保處指出，該處網路情蒐發現此事後，已於3月7及8日派員前往巡查以確認犬隻出沒地點與時段，並經訪視服務中心及附近廠商表示，該處遊蕩犬常有民眾不定期餵養造成犬隻群聚。

動保處於3月9日再次派員至現場放置誘捕籠進行問題犬隻捕捉，3月10日上午派員至現場進行麻醉槍捕捉作業，當日共捕捉4隻，後續將妥善安置，並持續管制當地遊蕩犬。

▲流浪犬馴化可提供民眾認養。

動保處指出，野狗群在地方長期群聚後，會具有保護地盤的警戒性，也會有護食的情況，該處針對追車咬人或破壞農作物之通報案件均積極派員處理，溫馴犬隻評估回置可行性，追車咬人問題犬隻，則捕捉後不回置，並轉型為工作犬，供民眾認養；請民眾協助指認傷人的野狗，是為了加強犬隻的教育訓化，可能溝通時讓民眾誤解。動保處亦將持續積極捕捉該地未絕育之流浪犬並協助絕育，降低當地流浪犬繁殖率，以落實源頭管理。

有關民眾餵養流浪動物之行為，動保處均適時向其宣導正確餵養觀念，期望能塑造台南市正確餵養風氣，惟目前動物保護法並無可禁止餵養流浪動物之規定，如因餵養造成環境髒亂問題，則可由環保單位進行查處，另依據屬地管理權責，建議園區可評估依業管法規設立禁止餵食流浪動物之告示牌，以免犬隻聚集。