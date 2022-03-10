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兇殘！他欠15萬被押到山區、住處亂棒打死　4成年人殺人罪起訴

▲台南市新化鄭姓被害人被圍毆打致死案，台南地檢署偵查終結，依殺人罪嫌起訴王嫌4人。（圖／記者林悅攝）

▲台南市新化鄭姓被害人被圍毆打致死案，台南地檢署偵查終結，依殺人罪嫌起訴王嫌4人。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市新化35歲鄭姓男子疑因15萬元債務糾紛，遭王、林、梁、林等多人涉嫌押往山區毆打休克致死，全案被新化分局依殺人罪嫌送辦，經檢察官偵查終結，王姓男子等4人依殺人罪嫌起訴。

台南市新化區6月23日接獲通報，有1名35歲鄭姓男子陳屍在租屋處，新化分局警方勘驗後，發現死者身上有多處瘀青傷痕，加上現場有打鬥痕跡，立即組成專案小組朝他殺嫌疑偵辦。

警方車追人循線查獲王姓（19歲）、林姓（25歲）男子2人，涉嫌夥同3名未成年嫌犯涉案，並查扣球棒、木棒及鐵棍等疑似犯案工具。警方調查，死者疑與王嫌等人有15萬元金錢糾紛，6月23日5名嫌犯等人強押死者前往中興大學新化林場後，以球棒、木棒等痛毆死者，再將其載回租屋處，直到鄰居察覺有異，房東進屋查看才發現鄭姓男子已死亡，即報警偵辦破獲。

根據檢方起訴資料，王麒竣、林呈祐及蘇姓少年3人之友人，與鄭姓被害人有金錢債務糾紛，王麒竣、林呈祐於2021年6月22日晚上10時許，謀議邀同李、蘇、李等少年共同前往鄭姓被害人住處討債，並由林呈祐負責駕駛王麒竣所有之之自小客車搭載王麒竣、李等3少年前往鄭姓被害人台南市新化區民權街住處，將被害人帶往新化區虎頭埤山區後，王、林等5人見被害人說詞反覆甚不配合，即持鋁製球棒、棍棒、鐵棒等器物圍毆被害人逼迫還錢，王、李打完後即開始錄影施暴過程。

期間，蘇姓少年知悉被害人與梁家豪、林宗閔亦有糾紛，隨即聯繫林宗閔、梁家豪，並告知關於被害人現在位置，梁嫌隨即於同日深夜10時32分許，以臉書通訊軟體messenger聯繫林宗閔、盧、梁，趙、陳、林等少年助陣，並由林宗閔於同日深夜11時許駕車搭載梁家豪、盧、梁、陳、林、趙姓少年等人前往虎頭埤山區，開始逼問被害人金錢債務一事，仍與林呈佑下手，以包圍方式分持鋁製球棒、木棒毆擊斯時已無力反抗之被害人上半身、肩膀、手臂、背、下半身、膝蓋、大腿、小腿等身體各處，待被害人身體不支遭打趴至地面後，蘇姓少年再持木椅朝被害人頭部揮砸，致被害入身體右手、肩背及左手大面瘀傷。

因要不到錢，鄭姓被害人說錢都放在家裡，林宗閔、梁家豪等人先行駕車離去，王麒竣等人於23日凌晨1時許將被害人載回其租屋處，此時被害人已奄奄一息，全身癱軟、無法再站立行走。李姓少年2人共同拖拉將被害人拖回房間內，蘇姓少年持續逼問被害人還錢一事，被害人告知其郵局內還有錢，並交出郵局提款卡（含密碼）予蘇姓少年、林呈祐等人去提領，唯經蘇姓少年提領未果，隨即折返被害人住處，蘇姓少年、王麒竣與李姓少年等人持室內家具再毆打鄭姓被害人後去。

由於鄰居發現被害人租屋處有爭吵打鬥聲，並聽見被害人哀嚎，同上午11時18分前往查看，發現被害人內出血等因低容積性休克死亡。檢察官偵查終結將王、林、梁、林等4名成年男子起訴，另少年犯嫌由少年法庭審理中。

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