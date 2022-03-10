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竹市充實汰換消防車　消防署長讚賞公安消防衝第一

▲消防署署長蕭煥章與副市長沈慧虹共同主持交車啟用儀式。（圖／新竹市政府提供）

▲消防署署長蕭煥章與副市長沈慧虹共同主持交車啟用儀式。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

消防署署長蕭煥章今(10)日特地南下新竹市，與新竹市副市長沈慧虹共同主持各式消防車輛交車啟用儀式，沈慧虹感謝中央陸續補助新竹市購置水箱車、水庫車、化學車及雲梯車，充實新竹市消防能量，也強調市府最重視消防人力及軟硬體建設，將持續延續中央地方一條心之精神，厚實消防救災護民能量。

蕭煥章表示在中央與地方共同努力下，藉由汰換老舊消防車輛，可提升救災戰力，以因應現代化消防及大規模災害救災勤務需求，降低消防車平均車齡，減少機械故障之可能，以確保消防同仁執勤安全及救災效能；蕭煥章署長也讚揚在市政府特別重視公共安全及消防局的努力之下，新竹市110年在遠見雜誌評比「公共安全與消防」指標拿下全國第一，也感謝市長全力支持將消防局員額擴編至380人，透過充足的人力未來不但可以兼顧消防同仁合理的勤休，也能讓新竹市民生活環境更安心，也期待新竹市公共安全能持續更好！

沈慧虹特別感謝內政部消防署全額補助新竹市8,578萬元汰換各式消防車輛，本次購置水箱消防車、水庫消防車、化學消防車各1輛及52公尺、32公尺雲梯消防車各1輛，有效強化救災能量，希望未來中央與地方持續通力合作，畢竟救災工作刻不容緩，為保障出勤同仁安全，消防車輛逐年汰換是非常重要的工作，本次新車啟用後，新竹市的消防同仁擁有更安全的設備，希望讓火神也不再流眼淚，也將可看到新式消防車穿梭大街小巷內，加上竹市訓練有素的消防人員，一同守護民眾生命財產安全。

消防局長李世恭表示感謝蕭署長百忙之中撥空蒞臨，且辦理座談會傾聽地方弟兄的聲音，未來會持續強化消防局的軟硬體設備，讓同仁出勤無後顧之憂，並以永續創新方式推動消防工作，提升全方位服務品質，並在市府的帶領之下共同為新竹市民打造一個世代宜居的幸福城市。

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