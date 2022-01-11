新竹市消防局天公壇上香祈福　同仁執勤平安

▲消防局長代表市長林智堅擔任正祝官上香祈福。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為祈求新竹市消防、義消人員執勤安全、出入平安，消防局長李世恭與義消總隊長鍾文煌於今(11)日率各級消防、義消幹部至天公壇祈福祭拜，由局長代表市長林智堅擔任正祝官上香祈福，祈求本市風調雨順、國泰民安、無災無害，同時感謝天公壇對大新竹市民的庇佑。

新竹天公壇先後捐贈消防水庫車、加護型救護車、消防水箱車、消防雲梯車、救助器材車各1輛及於去年（110年）再捐贈消防水庫車1輛等各式救災車輛，總值已超過5400萬元，協助守護新竹市消防義消人員救災安全。

李世恭指出，新竹科學園區消防業務回歸新竹市消防局管理已滿3年，由於園區有毒化學物質使用較多且廠區複雜，消防人員執行勤務危險性增加。他特別感謝林智堅市長陸續增補消防人力，今年消防局將達滿編306人，並也同意消防局修編案，再次擴編消防人力至380人，並將自明(112)年起開始進用更多人力，以強化實際消防戰力。另外消防裝備部分從104年至110年市府已投入3.38億的經費，購置雲梯車、排煙車、警備車、水箱車、水庫車、防災宣導車、救助器材車等車輛及各式搶救裝備器材，也為義消全面汰換歐規兩截式消防衣，提升義消救災防護等級，持續的強化本市的救災能量。

李世恭也說，消防局一直以來用心服務民眾，由義消總隊長鍾文煌帶領的義消總隊一直是消防同仁最強有力的救災支援團隊。結合天公壇的無私貢獻，給予新竹市民溫暖力量，共同維護幸福城市的公共安全。