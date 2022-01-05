竹市消防暖男「新生兒捕手」 三度助孕婦生產

▲新竹市消防局3位消防暖男完成接生(左起：隊員蔡彥韜、陳博翔、李柏毅)。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市消防局甫於上月6日深夜完成一件急產接生案件，本月3日晚間18點43分消防局再度接獲民眾報案有孕婦急產，請求協助。這次男嬰更是急著來報到，香山分隊隊員蔡彥韜、陳博翔及高級救護技術員李柏毅到場時新生兒已娩出，立即著手評估及急救處置，送醫後母子均安！

當晚救護人員到場時發現 一25歲婦女已懷抱著男嬰，坐於浴室門外椅子上正嘗試進行哺乳，陳員著手評估產婦狀況，產婦意識清醒，生命徵象穩定，有輕微頭暈情形，並表示本次懷孕為第四胎，比預產期提前一週，報案前有頻繁陣痛情形，本預計要自行開車就醫，但在等候丈夫開車時於浴室內即將胎兒產出。

李員接手處置新生兒，發現該新生兒膚色發紺、呼吸較微弱、肌張力正常、給予刺激有哭聲，評估新生兒評分（Apgar score）為6分，狀況稍差，因胎盤也一同產出故產婦已自行剪斷胎兒臍帶，李員立即使用臍帶夾處理新生兒臍帶，並指示蔡員以抽吸球吸取新生兒口鼻分泌物並給予適當氧氣，有效改善其發紺情況，待新生兒生命徵象改善正常後，救護人員立即迅速將母子送往醫院接手。翌日消防局追蹤母親及胎兒均平安。

李柏毅畢業年資僅4年，對救護工作充滿熱忱，更積極取得高級救護技術員資格，這次接生已是4年內第3次！相較於有些資深同仁十多年來還沒遇過接生案件，同仁都笑稱他為分隊「新生兒捕手」，每每迎接新生命的到來。而去年剛畢業的陳博翔也說這是下單位後首次遇到接生案件，剛收到派遣時既緊張又興奮，所幸整個過程都很順利，對他而言這是個很特別的經驗，也很開心能見證一個生命的誕生！

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導