雪中送炭　竹市危險熱水器低收戶可申請萬元補助

▲新竹市消防局向低收家戶民眾宣導CO的危險性，並協助申辦補助。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

冷颼颼！大陸冷氣團一波波襲台，氣溫驟降，民眾為了保暖常緊閉門窗造成室內通風不良，如果錯將屋外式熱水器安裝於室內，就可能發生一氧化碳中毒！新竹市長林志堅表示，政府今年持續推動「低收家戶燃氣熱水器遷移或更換」專案，低收家戶補助專案最高1萬元，今（111）年30戶補助名額中尚有名額，如果家中室內安裝的熱水器型式錯誤，請趕快申請補助更換。

「一氧化碳無色無味，非常危險」林智堅表示，新竹市因九降風強而有「風城」稱號，民眾在冬季時常關閉門窗保暖，但本市仍有許多瓦斯熱水器列3級狀態之高危險住戶未更換熱水器，一旦通風不夠，就有一氧化碳中毒的可能，他提醒市民要留心注意。

新竹市消防局長李世恭說，去（110）年全國發生居家使用熱水器一氧化碳中毒案件共45件，造成5人死亡。為徹底解決這個問題，消防局多年來進行家戶訪視，發現許多民眾熱水器雖裝置在陽台，但卻加裝採光罩防風，原本室外空間變成密閉空間，加上晾曬衣物，容易通風不足，造成一氧化碳中毒，根本解決之道是遷移或更換強制排氣熱水器。

李世恭說明，以往熱水器補助金額為3000元，對於一般民眾不無小補，但對於低收家戶卻需再自付7-8000元才能更新成強制排氣熱水器，往往受限於經濟不寬裕而放棄申請，為有效改善低收家戶的危險情形，本市研議後推動「低收家戶熱水器補助專案」，自108年起至110年已補助43戶，今（111）年已有16戶提出申請，成效非常良好，受補助的家戶都很感謝市府的補助，讓他們可以在寒冬之際，使用熱水器再也不用過門窗大開、冷得要死的日子了。李局長也提醒，如市民對家中瓦斯熱水器安裝環境有疑慮，可洽消防分隊進行居家訪視，經訪視確有中毒潛勢即能申請熱水器遷移或更換補助。

消防局今年也特別推出宣導新措施，當氣象預報夜間氣溫低於12℃時，消防局派員至轄內10處如巨城購物中心、大魯閣湳雅廣場等人潮眾多賣場，向市民宣導使用熱水器注意通風，讓宣導更加落實有成效。

消防局表示，居家使用熱水器一定要保持環境「通風」，也特別提醒市民若使用熱水器時，發現有頭昏、噁心、嗜睡等身體不適情況發生，應立即停止洗澡，打開通往室外的窗戶通風，並前往通風良好的室外環境，並撥打119電話求助，消防局將盡速前往給予協助。