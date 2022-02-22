竹市消防獲贈影像式喉頭鏡　救護能量再升級

▲竹市的救護能量再升級！。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

祥鈺國際同濟會於今(22)日上午捐贈「影像式喉頭鏡」10組給新竹市消防局，由局長李世恭代表接受捐贈，並致贈感謝狀，以表彰熱心公益之善舉。李局長說這些影像式喉頭鏡將配置在第一線救護車上，可提升救護人員插管成功率，到院前即可完成高救術，更可降低救護同仁染疫(COVID-19)風險，這次獲贈配發之後，新竹市將成為全國第3個救護車全面配置影像式喉頭鏡的消防單位，讓竹市的救護能量再升級！

此次捐贈的幕後推手為祥鈺國際同濟會前會長洪文進先生，他本身也是新竹市義消總隊第一大隊的顧問，長年以來支持消防義消各項事務及活動，他原表示有意捐贈救護車，惟於洽談時獲知消防局於去年底在五大急救責任醫院的醫療指導醫師預立醫囑下，開放新的醫療流程，並賦予本市高級救護技術員(EMT-P)針對異物哽塞的病患，可操作喉頭鏡及異物夾來排除異物，或執行氣管插管處置。當時會議上醫師表示目前仍處疫情期間，建議購置影像式喉頭鏡以降低救護人員染疫風險，洪文進先生聽完後，便決定先捐贈影像式喉頭鏡10組，給本市10個消防分隊來操作使用。

新竹市長林智堅特別重視本市消防同仁的應勤裝備及個人防護，疫情期間指示全面提升救護出勤防護裝備，給予出勤同仁最好的防疫保護；今年更全面汰換同仁及鳳凰志工救護外套計340套，讓同仁在天冷的氣候下能有更溫暖的保護。消防局長李世恭表示林智堅市長常說：「政府的力量有限，而民間的力量無窮」，本市有許多善心民眾、公益慈善團體願意一起協助市府推動市政，讓這座城市更幸福。非常感謝各界踴躍的捐贈救護車輛及器材，讓救護人員可以有更好、更安全的救護裝備服務市民，持續提供民眾更好的到院前救護品質，共同為搶救民眾生命來努力。