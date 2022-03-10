促轉會：蔣經國是威權統治者毋庸置疑　七海園區該陳列歷史文本

▲促轉會代理主委葉虹靈。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文今年1月參加經國七海文化園區揭幕儀式，公開肯定前總統蔣經國「保台」立場，引發學界抨擊。促轉會代理主委葉虹靈10日在立法院備詢時表示，促轉會在總統發言前有傳達相關意見，蔣經國是威權統治者，七海文化園區也是威權象徵，已將相關報告寄給台北市政府，希望園區可以陳列相關歷史文本。

立法院司法及法制委員會今天邀請葉虹靈列席報告業務概況。時代力量立委邱顯智會中關注，蔡英文今年1月參加七海文化園區開幕式的發言，遭學界批評「試圖搶奪關於蔣經國的話語權」、「意圖媚俗討好藍營的民眾」，從轉型正義的角度來看，自然必須解構「蔣經國神話」，台灣民主才有可能深化，而總統府是否在蔡英文發言前向促轉會諮詢？

葉虹靈回應，「我們相關意見都有傳達」，促轉會的立場如同聲明所講，蔣經國是一個威權統治者的定性毋庸置疑，促轉會也把七海文化園區列為威權象徵，並發函、將相關報告寄給北市府，希望未來該園區可以陳列相關歷史文本，讓人民思考過去的威權統治帶來的傷害是什麼，促轉會的總結報告也會就蔣經國的部分做處理。

此外，邱顯智也問及，促轉會今年5月解編後，是否將人力轉移至行政院人權與轉型正義處？葉虹靈說明，促轉會是負責該處轉型正義科的部分，另外還會有人權二科編制，目前員額仍在討論中，需待行政院核定，初步已提出10人的員額。

▼立法院司法及法制委員會。（圖／記者呂晏慈攝）