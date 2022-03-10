曾銘宗逼問「黃偉哲是不是線民？」　促轉會：不評論個案

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曾銘宗逼問「黃偉哲是不是線民？」　促轉會拒答：不評論個案

▲台南市長黃偉哲要求勞工局長王鑫基率員偕同勞動部職安署南區職業安全衛生中心，針對台南市部分台電作業場所進行檢視，相關缺失計裁罰25萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲。（資料照／記者林悅翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院司法及法制委員會10日邀請促轉會代理主委葉虹靈列席報告業務概況。國民黨立委曾銘宗會中逼問，民進黨前秘書長羅文嘉指控曾被台南市長黃偉哲監控，「黃偉哲到底是不是線民？」葉虹靈僅說，促轉會不評論個案，並暗諷說，促轉會的調查是為還原當年國民黨如何透過情治機關進行佈建，以讓政府部門知道過去的錯誤在哪裡。

黃偉哲去年遭爆料促轉會公布檔案中「A143」台大農推系線民是他，對此，黃偉哲否認並報警，今年初也再度以千字長文反擊，斥責是惡意不實攻擊。然而，羅文嘉近日受訪再爆，自己曾是黃偉哲的主要監控對象，要求公開檔案，同為學運世代的交通部前部長林佳龍日前在黨內選舉對策委員會也要求黃偉哲針對線民案自清。不過，在桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁、民進黨立委吳秉叡於民進黨中執會力挺黃偉哲，最終通過台南市長提名案。

▼促轉會代理主委葉虹靈針對線民揭露與監控檔案等議題召開記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼促轉會針對近日線民揭露與監控檔案等議題召開記者會，記者會有代理主委葉虹靈、委員陳雨凡及委員王增勇共同主持。（圖／記者湯興漢攝）

對於線民爭議，曾銘宗今天在質詢時單刀直入地問說，「黃偉哲到底是不是線民？」葉虹靈表示，這一題促轉會之前再三對外表示立場，促轉會做壓制體制的釐清及調查，去還原歷史上整個體制運作的邏輯，並以此研議後續法治配套，不是用來揭露個案使用，加上國安局、調查局等情治機關對於資訊揭露也有不同法治意見。

曾銘宗批評，葉虹靈自己說「沒有真相沒有正義」，不該自己選擇性正義，「再問一次，他（黃偉哲）是不是線民？羅文嘉都覺得他是受害者欸！」葉虹靈表示，她無法評論個案；曾銘宗追問，「那我退一步，妳要不要幫他澄清，黃偉哲不是線民？」葉說，跟剛才的個案一樣，促轉會不會評論個案。

司法及法制委員會召委陳以信聞言幫腔說，依照《憲法》規定的職權，葉虹靈在立法院有答覆義務，至於答覆內容必須依照政務官責任來擔當，請認真回答問題。葉虹靈便說，促轉會做相關體制的調查，會收錄在總結報告，還原當年國民黨如何透過不同的情治機關，對校園、宗教、黨外人士進行佈建，這是撰寫調查報告的重點，以讓民主化後的政府部門知道過去的錯誤在哪裡。

曾銘宗打斷葉虹靈的話說，「羅文嘉怎麼給他補償？他說他受害啊，要怎麼給他補償？」葉虹靈回應，「威權統治時期國家不法行為受害者權利回復條例」草案已經送赴立法院審議，希望委員能夠支持，至於羅文嘉未來如果提出申請，承接機關會依法做審認。

▼促轉會代理主委葉虹靈。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼促轉會「0824非正式會議」調查說明記者會-葉虹靈。（圖／記者黃克翔攝）

▼立法院司法及法制委員會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼立法院司法及法制委員會。（圖／記者呂晏慈攝）

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關鍵字：

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